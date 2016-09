Kraj přestal na web dávat některé materiály, jsou v nich citlivé údaje

Například advokát a krajský radní Petr Šindelář z ODS se domnívá, že by údaje měli lidé znát.

„Ve středu jsme měli zastupitelstvo v Ostrově, kde jsme to také řešili, a byla to poměrně bouřlivá diskuze. Já si myslím, že pokud se v zastupitelstvu rozhoduje například o prodeji nějaké konkrétní nemovitosti fyzické osobě, tak by to usnesení mělo obsahovat všechny identifikační údaje,“ uvedl.

Zmínil přitom, že zákon o krajích a obcích má podle něj v tomto případě přednost a lidé by měli mít přehled, jak zastupitelé nakládají s veřejnými penězi.

Opoziční zastupitel Jiří Kotek z Alternativy označil postup úřadu jako naprosto nepřijatelný.

„Právě veřejná kontrola, která je umožněná transparentním přístupem ke všem těmto údajům - a obzvlášť pokud se jedná o peníze, měla být naprosto volná. Není možné, aby to bylo vypnuté. To si myslím, že je spíš nějaká porucha,“ řekl.

Osobní údaje by možná stačilo jen začernit

Hejtman a advokát Martin Havel uvedl, že prověří, zda je nutné jít až tak daleko. Možná by podle něj stačilo osobní údaje vymazat nebo začernit.

„Vždycky zákon, který je speciálnější - v tomto případě je to zákon o ochraně osobních údajů - platí první nad zákonem obecným. V tomto případě jde o zákon o krajích a obcích. V ideálním případě by ovšem měly být v souladu, stejně jako celý právní řád,“ popsal.

Podle ředitelky krajského úřadu Martiny Vránové opatření reaguje na metodiku ke zveřejňování v registru smluv. „Neustále zpřesňuje údaje, které tam být mohou a nemohou. Pro příští zastupitelstvo ale připravíme materiály tak, aby byly zveřejněné se začerněnými údaji, uvedla.