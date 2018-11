Za advent utratí města miliony, nejdražší Vánoce v kraji bude mít Cheb

Nejštědřejší budou v Chebu, kde za advent radnice utratí přibližně 5,5 milionu korun. Podle Simony Liptákové, mluvčí chebské radnice, se veškeré dění soustředí na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde se tradičně uskuteční vánoční trhy.

„Oproti minulým letům máme více vánočního osvětlení a přikoupili jsme i několik stánků,“ naznačila novinky letošního roku Liptáková (podrobněji v článku V Chebu chystají vyhlášené vánoční trhy, kluziště vydrží do Nového roku). Nepředpokládá, že by nové vedení radnice, které vzejde po středečním ustavujícím zasedání zastupitelstva, udělalo ve schváleném programu výrazné změny.

„Ono to ani dost dobře nejde,“ reagoval Antonín Jalovec, který se takřka s jistotou vrátí na post chebského starosty. „Vše je v běhu, smlouvy jsou podepsané,“ vysvětlil. Navíc podle něj organizátor trhů, Kulturní centrum Svoboda, konzultuje vše s vedením města.

Vánoční strom pro Karlovy Vary Symbol Vánoc, tradiční vánoční strom, zatím ještě stále roste u domu ve Vrchlického ulici v Karlových Varech - Drahovicích. Pracovníci Správy lázeňských parků dominantu vánočních Karlových Varů pokácí 26. listopadu v 8 hodin ráno. Hned poté se strom za doprovodu strážníků městské policie vydá na cestu do centra města. Ozdobí místo u vstupu do Smetanových sadů.

Koncepce uzavřeného areálu, kdy se veškeré oslavy soustředí do historického centra města, je podle Jalovce daná tvarem náměstí.

„Do budoucna proto počítáme jen s dolaďováním detailů. Osobně bych si například přál, aby se do předvánočního času více zapojila myšlenka charity,“ naznačil Antonín Jalovec.

Nejstřídmější jsou při přípravě adventu v Sokolově. Program, který zde vypukne 2. prosince rozsvícením vánočního stromu a skončí 1. svátkem vánočním, přijde radnici na 600 tisíc korun. Už počtvrté bude největším lákadlem předvánočního času průvod čertů.

„Je pozitivní, že se do průvodu hlásí čerti i z Rakouska a Německa. Je vidět, že si akce našla své příznivce i mimo republiku,“ pochvaloval si Ladislav Sedláček, ředitel Městského domu kultury Sokolov.

Právě s čerty je spojená jedna ze zásadních novinek programu. Jejich průvod totiž vyjde současně ze dvou míst - Starého i Nového náměstí. „Aby se diváci ani chvilku nenudili,“ vysvětlil záměr organizátorů Sedláček.

Karlovy Vary, které s 1,2 miliony korun investovanými do předvánočního veselí představují zlatý střed mezi velkými městy regionu, jsou jediným sídlem, kde nové vedení města uvažuje o změnách. Ovšem ne v letošním roce.

„To, jak budou vánoční trhy vypadat letos, už nejsme schopni příliš změnit, ale s kolegy z nového vedení města jsme se shodli, že si dovedeme představit vánoční trhy v lepší podobě. Budeme na tom pracovat, abychom je takové uspořádali v příštím roce“, uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová.

Vánoční trhy, které pořádá společnost KV City Centrum, jsou letos přibližně o 400 tisíc korun levnější než v loňském roce. Úspory město dosáhlo tím, že dá větší prostor místním umělcům na úkor těch celonárodně známých. I na ty se ovšem v programu vánočních trhů dostane.

I v letošním roce chtějí Karlovy Vary adventní akci uspořádat před Alžbětinými lázněmi. Místo se podle bývalého primátora Petra Kulhánka loni osvědčilo, a to poté, co magistrát nechal upravit cesty tak, aby se návštěvníci nemuseli za nepříznivého počasí brodit bahnem. Stejná jako v předchozím roce bude i délka vánočních trhů. Konat se budou po dobu pěti týdnů. Termín je od 1. prosince do 6. ledna.