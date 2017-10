Slíbil opravu auta, pak v něm opilý a zdrogovaný jezdil po Karlovarsku

Třicetiletý muž slíbil majiteli, že mu auto opraví. Místo toho ale do něj nasedl a vyjel s ním na silnici v Bochově, a to i přes to, že mu soud zakázal řídit až do března 2018.

„Při odbočování se muž nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly silničního provozu a vyjel vozidlem za pravý okraj komunikace, kde se zastavilo na hraně krajnice. Řidič z vozidla vystoupil, přičemž auto řádně nezabezpečil proti rozjetí. To se samovolně rozjelo zpět přes komunikaci, kde narazilo do oplocení místního pozemku,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Muž znovu sedl za volant a z místa nehody ujel. Nedojel však daleko, kousek od místa kolize ho zastavila policejní hlídka. Ta dala muži dýchnout a test ukázal 2,33 promile alkoholu.

„Policisté provedli i test na drogy, který vyšel taktéž pozitivně, a to na látku amfetamin. Řidič se odmítl podrobit lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu,“ uvedla mluvčí.

Muž se nyní bude zpovídat z neoprávněného užívání cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. „Za to mu hrozí až tříleté vězení,“ doplnila Týřová.