Zastupitelé tápou, co s Alžbětinými lázněmi, rozhodnutí odložili

Alžbětiny lázně jsou posledními karlovarskými veřejnými lázněmi. Vedení města se rozhodlo připravit takzvané koncesní řízení na jejich pronájem a opravu, do kterého se přihlásilo sdružení soukromých firem Royal Spa a Hochtief.

Získat je mají do pětadvacetiletého pronájmu a cena jejich rekonstrukce se má vyšplhat na 561 milionů korun. Karlovy Vary by se na investici podílely 450 miliony, na které by si musely vzít úvěr, navíc by ještě ručily za stomilionový úvěr sdružení. Jeho vklad by činil jedenáct milionů korun.

Zastupitelé po více než čtyřhodinové debatě rozhodnutí odložili. Vrátit se k ní mají v září či po podzimních komunálních volbách.

„Z porady zastupitelských klubů vnímám, že je spíše vůle znovu se zabývat finanční otázkou věci, a to nikoli ve smyslu změny, ale vysvětlení. A to jednak ve vztahu k ekonomické výhodnosti projektu pro město, a také finanční stabilitě města v následujících dvaceti letech,“ řekl po debatě primátor Petr Kulhánek.

Podle něj převažoval názor, že se ke koncesnímu řízení zastupitelé vrátí v září. Sám v něm vidí příležitost, jak zhodnotit městský majetek, zachovat Alžbětiny lázně k jejich původnímu účelu, vybudovat v nich ubytovací kapacity a atrakci v podobě termálního centra.

Rozhodnout může třeba až nové zastupitelstvo

Martin Plachý ze společnosti Royal Spa zastupitele ujišťoval, že mnohem více rizik je na straně koncesionáře. „Zavázali jsme se převzít ztrátový provoz, všechny závazky, pohledávky a padesát procent zaměstnanců. Za stomilionový úvěr sice ručí město, ale splácet ho budeme my,“ vysvětloval. Zároveň dodal, že si společnost nemůže dovolit, aby svému závazku nedostála, neboť by to poškodilo její dobré jméno.

Pro uzavření koncesní smlouvy se vyslovila i lékařská ředitelka Alžbětiných lázní Stanislava Maulenová.

„Od začátku jsem byla ke koncesnímu řízení spíše skeptická, nyní ale musím říct, že se mi projekt líbí. Vidím v něm obrovský přínos, zhodnocení a zajištění prosperity Alžbětiných lázních,“ uvedla.

Kromě členů primátorova hnutí ale projekt u nikoho z koalice, natož z opozice, nadšení nevyvolal. I přesto, že primátor spočítal čistý vklad města na 250 milionů.

„Po zkušenostech s Císařskými lázněmi tomu nebudu věřit, dokud nebudeme mít všechno černé na bílém,“ řekl člen hnutí O co jim jde?! Jaroslav Fujdiar.

Pokud by o schválení smlouvy zastupitelé teď hlasovali, proti by se postavilo hnutí Karlovaráci.

„Finanční nastavení projektu považuji za neoptimální. Vychází mi z toho, že město zaplatí rekonstrukci a provozovatel dostane za deset milionů ročně skvěle vybavené lázeňské zařízení. To mi nepřipadá jako dobrý kšeft,“ řekl lídr hnutí Josef März.

Členové ODS zase upozorňovali, že pokud by si vzalo město vysoký úvěr, chyběly by mu peníze například na opravy silnic, chodníků a podobně. KSČM rovnou chtěla, aby o projektu rozhodlo až nové zastupitelstvo.

Alžbětiny lázně nebyly původně stavěny na celoroční provoz a vydávají statisícové náklady na energie. Poslední větší rekonstrukcí prošly před padesáti lety.

Podle koncesní smlouvy mají soukromé společnosti vrátit budovu městu v takovém stavu, v jakém byla po opravě a kolaudaci. Hochtief počítá podle obchodního ředitele Lukáše Zedníka s tím, že by kvůli špatnému stavu lázní zachoval jen obvodové zdi a cenné prvky.