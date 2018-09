Rozhodnutí o Alžbětiných lázních nechají zastupitelé svým nástupcům

Vítězem koncesního řízení se stalo sdružení soukromých firem Royal Spa a Hochtief. Alžbětiny lázně měly získat do pětadvacetiletého pronájmu a jejich rekonstrukce se měla vyšplhat na 561 milionů korun. S návrhem odložit rozhodnutí přišel primátor Petr Kulhánek. Označil jej za ústupek.

„Napříč politickými kluby se nesl argument, že by o tak zásadní věci nemělo rozhodovat poslední jednání tohoto zastupitelstva. Tento argument jsem respektoval,“ uvedl.

Proti koncesní smlouvě měla výhrady jak opozice, tak koalice. Například Jaroslav Fujdiar z opozičního hnutí O co jim jde?! kritizoval finanční stránku projektu. Karlovy Vary by se na investici podílely 450 miliony, na které by si musely vzít úvěr, navíc by ještě ručily za 100milionový úvěr sdružení. Jeho vklad by činil 11 milionů korun.

„Chceme investovat 450 milionů bez jakýchkoli dotačních titulů. Do toho se ale město zavázalo, že bude stavět sál pro Karlovarský symfonický orchestr, chce opravovat Dvorský most a tak dále,“ uvedl Jaroslav Fujdiar s tím, že koncese může vysát peníze, které pak budou jinde chybět. Navíc upozornil, že město by se pohybovalo na hranici možného zadlužení.

Město se do finanční tísně nedostane, věří primátor

Podle primátora by se ale Karlovy Vary do finančních problémů nedostaly. A to ani v případě, že podle pesimistické varianty budou platit městský podíl z vlastního. „Zadluženost bude stále o 20 procent nižší, než udává zákon. Samozřejmě ale pokud se během rekonstrukce vyskytne možnost použít dotační tituly, které dnes nemůžeme předjímat, o to se zadluženost sníží,“ řekl Petr Kulhánek.

Generální ředitel skupiny Royal Spa Martin Plachý zastupitelům řekl, že sdružení se svou nabídkou snažilo naplnit a předat to nejlepší, co v oblasti lázeňství získalo.

„Trochu nás překvapila diskuze. Očekávali jsme, že bude o záměru samotném, ta se ale strhla okolo toho, jestli jsou parametry záměru dobré či špatné,“ uvedl. Poukázal přitom na to, že parametry zastupitelé již v minulosti schválili. Sdružení podle něj bude mít v budoucnu zájem pouze o partnerský dialog. „Pokud bude demagogický, zájem mít nebudeme,“ naznačil.

Alžbětiny lázně jsou podle primátora ve špatném stavu po technické i estetické stránce a 40 let město investovalo pouze do nejnutnějších oprav. Od koncese si sliboval, že zhodnotí městský majetek. Podle koncesní smlouvy měly soukromé společnosti vrátit budovu městu v takovém stavu, v jakém byla po opravě a kolaudaci.