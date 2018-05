Rozčílený muž hodil kámen do okna autobusu, pak se šel přiznat na policii

Incident se odehrál na začátku května v Plesné na Chebsku. Pětadvacetiletý muž přišel na zastávku, kde autobus parkoval, téměř půl hodiny před plánovaným odjezdem. Dožadoval se, aby ho řidič pustil dovnitř.

„Vzhledem k tomu, že do odjezdu autobusu zbývalo ještě dost času, řidič ho odmítl pustit. To muže naštvalo, a tak ze země sebral kámen a hodil ho do okna řidiče,“ popsal událost krajský policejní mluvčí Michal Žáček.

Rozčílený muž okno kamenem rozbil, a způsobil tak škodu za deset tisíc korun. Řidiči se nic nestalo. Útočníkovi později došlo, že to přehnal, a sám se šel přiznat na policejní stanici.

„Za poškození cizí věci mu teď hrozí až jeden rok vězení,“ doplnil k případu Žáček.