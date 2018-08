Kraj čeká revoluce v dopravě, studenti a senioři ušetří na jízdném

Od nového školního roku tak bude cestování o dost příjemnější. Alespoň pro děti a studenty do 26 let. Novinka se dotkne také seniorů, kteří už oslavili 65. narozeniny.

Vláda totiž rozhodla o tom, že obě tyto skupiny obyvatel budou od 1. září cestovat linkovými autobusy a vlaky za čtvrtinové ceny základního jízdného. Dopravci věří, že slevy zvednou zájem o veřejnou dopravu.

„Co je třeba udělat, aby cestující v linkových autobusech či vlacích na slevu dosáhl? V zásadě takřka nic. Děti do 15 let věk nijak neprokazují. Studenti do 18 a poté 26 let buď mají průkaz, na jehož základě dostávají žákovskou nebo studentskou slevu už nyní, nebo se mohou prokázat například studentskou ISIC kartou,“ uvedl Zdeněk Suchan, ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary, která kromě linkové a dálkové dopravy provozuje i městskou hromadnou dopravu v řadě měst kraje.

Jednodušší to budou mít senioři. Ti se budou prokazovat pouze občanským průkazem nebo pasem.

„V metodickém pokynu je uvedeno, že žadatel musí předložit osobní průkaz občana Evropské unie. Sleva tak platí nejen pro Čechy, ale pro všechny občany Unie,“ vysvětlil Suchan.

Školáci se dostanou levněji i na kroužky

Změna bude organizačně složitější, přinese jiný způsob odbavování. Navíc řidič bude muset rychle spočítat, zda má cestující na slevu skutečně nárok.

„Už jsme vymysleli pomůcku, díky které řidiči jediným pohledem poznají, že dnes mají nárok na slevu lidé do tohoto data narození,“ upřesnil Suchan.

Změna s sebou nese ještě další benefit. Dosud mohli úlevy na jízdném studenti využívat pouze na cestu do školy a zpět, nově budou moci za čtvrtinu jezdit i odpoledne na kroužky nebo sportovní či kulturní akce. Sleva bude platit také o prázdninách.

„Předpokládáme, že se počet cestujících zvýší, ale určitě to nebude až tak významné. Myslím, že víc cestovat začnou senioři, protože to bude pro ně výhodné. U žáků a studentů očekávám větší pohyb zejména v mimoškolní době,“ doplnil Suchan. Na zavedení změn spolupracuje s dopravci také kraj.

„Karlovarský kraj a všechny ostatní regiony pracují na tom, aby v rámci svých kompetencí byly technicky a organizačně připraveny na zavedení slev. Pracuje se především na změnách v tarifech IDS a na potřebných softwarových úpravách. Věřím, že dané kroky stihnou všichni včas,“ řekla karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová.

Ztráty ze slev bude dopravcům kompenzovat ministerstvo dopravy. Podle předpokladů to má být ročně téměř šest miliard. Ještě výhodnější budou mít cestování obyvatelé Chebu. Už za pár dnů tam zkušebně odstartuje projekt MHD zdarma (více čtěte v článku Obyvatelé Chebu budou jezdit od září autobusy hromadné dopravy zadarmo).

„Jedná se o pilotní projekt, prozatím jen na dvě čtvrtletí,“ uvedl chebský starosta Zdeněk Hrkal. Lidé s trvalým pobytem v Chebu si budou moci koupit čipovou kartu, která jim bude na náklady města nabita. Ti, kteří už kartu na žákovskou či seniorskou slevu mají, ji v projektu budou moci využít.