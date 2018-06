VIDEO: Zloději lezou do automatu na lahve opakovaně, kamera nepomáhá

12:30 , aktualizováno 12:30

S neodbytnými zloději, kteří opakovaně lezou do automatu na lahve a kradou přepravky, se potýká jedna z prodejen v Chebu. Policie nyní dopadla čtyřiatřicetiletého muže, jenž do automatu jen od dubna do června vlezl třikrát. A to přesto, že věděl o kameře, která jej natáčí.