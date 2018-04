Místo bazénu halu stavět nemůžete, vzkázalo obci Potůčky ministerstvo

„Ministerstvo nařídilo obci, aby bazén zprovoznila. Je na nich, jak to udělají. Ale musí ho otevřít, protože tak zní přání voličů,“ říká jeden z iniciátorů referenda Vladimír Kvíčera (o referendu zde).

Bazén je zavřený už dva a půl roku. Vedení nechtělo ztrátový areál provozovat na vlastní náklady, a tak nabídlo pronájem bazénu. Nikdo se však nepřihlásil, protože ani nájem za korunu nevyvážil náklady na opravy a dobu pronájmu na pět let.

Poté, co ani tato varianta neprošla, rozhodlo vedení obce opět oživit plán na stavbu multifunkčního centra, což by znamenalo bazén před začátkem stavby odstranit.

„Ministerstvo vnitra vyzvalo obec Potůčky ke zjednání nápravy opětovným pozastavením realizace sportovní haly, která by měla nahradit areál bazénu Potůčky. Je třeba zdůraznit, že ministerstvo vnitra neuložilo obci, aby provozovala areál bazénu. Tato kompetence mu nepřísluší. Dodáváme, že ani závazný výsledek místního referenda obci Potůčky neukládá povinnost bazén provozovat,“ upřesnila Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva.

Vedení obce je teď v situaci, kdy musí naplnit rozhodnutí referenda, a to i za cenu, že se nikomu z nich do otevření nechce.

„Problematiku případného znovuotevření budeme zřejmě řešit na nejbližším veřejném jednání zastupitelstva. Nedomnívám se ale, že ostatní zastupitelé, kteří v minulosti hlasovali pro uzavření bazénu, změnili svůj postoj k jeho znovuotevření, provedení oprav a provozování na náklady obce. Teprve se seznamujeme s podklady, které jsme v uvedené věci obdrželi z ministerstva vnitra a následně to budeme řešit,“ uvedl starosta obce Potůčky Vlastimil Ondra.

Zatímco obyvatelé stále doufají v otevření bazénu, zastupitelé sní o velké hale.

„Záměr zastupitelstva je přestavět stávající sportovní areál s bazénem na multifunkční halu, která nahradí zcela nevyhovující tělocvičnu ve sklepních prostorách základní školy. Rozšíří počet šaten pro žáky školy a vytvoří prostor, který v obci chybí pro komunitní život, kde by se mohly konat kulturní a sportovní akce. V neposlední řadě poslouží jako krizové centrum s vlastními zdroji energie pro případ živelních pohrom. To považuji i nadále za daleko smysluplnější. A náklady na provoz budou oproti původnímu provozu s bazénem zlomkové,“ řekl starosta.

Hala je v celkem dobrém stavu, říkají její zastánci

S tím ale nesouhlasí lidé bojující za otevření bazénu v čele s Vladimírem Kvíčerou. „V Potůčkách děti nic nemají. Přitom do bazénu chodily všechny,“ poznamenal. Se svými kolegy, bývalým plavčíkem Martinem Zábranou a architektem Josefem Fořtem, zkoumal současný stav bazénu.

„Architekt Pásek, který tam byl, nám řekl, že to s bazénem není až tak zlé. Jsou tam ocelové konstrukce, které by dnes stály spoustu peněz. Potvrdil, že jsou tam i nějaké technologické chyby, kdy před dvaceti lety nikdo lepší postupy neznal. Přesto se jeho odhad oprav pohybuje v řádech statisíců korun, nikoli v desítkách milionů. Bazén je to nejlepší, co v Potůčkách bylo,“ popsal Kvíčera.

Vedení obce je ale i tak přesvědčené, že bazén pozbývá smyslu, obzvlášť tehdy, kdy jen pár kilometrů za hranicemi je další.

„Občané mají možnosti koupání v sousedním městě Johanngeorgenstadtu v krytém bazénu a na přírodním koupališti ve vzdálenosti do pěti minut vozidlem. Obec také nově přispívá dle sociálního programu každému obyvateli obce na plavání částkou tisíc korun ročně,“ uvedl starosta Ondra.

V případě, že by zastupitelé na zboření bazénu a jeho nahrazením sportovní halou trvali, může jejich rozhodnutí ministerstvo vnitra změnit.

„Pokud obec Potůčky dobrovolně nezjedná nápravu revokací, přistoupí ministerstvo vnitra k uplatnění svých dozorových kompetencí předpokládaných v zákoně o obcích. To jest, že podá příslušnému soudu návrh na zrušení předmětné části usnesení,“ varuje Hana Malá.

Referendum, jehož cílem bylo zjistit, zda obyvatelé Potůčků chtějí opět otevřít areál bazénu, se konalo 8. srpna 2017. Zúčastnilo se ho 127 oprávněných voličů z celkových 253. Volební účast tak byla 50,2 procenta, pro otevření bazénu se vyslovilo 94 voličů.