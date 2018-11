Na běžkaře čeká v Krušných horách 200 kilometrů udržovaných tras

Novinky oznámila před nadcházející zimou společnost První Krušnohorská, která zajišťuje od roku 2014 údržbu lyžařských běžeckých tras v západním Krušnohoří, tedy od Bublavy až po Loučnou. Letos k ní přibude i jedna nová, a to díky druhé etapě stavby Cínové stezky na Božím Daru.

„Necelé tři kilometry dlouhá trasa propojuje Kaffenberskou cestu u blatenské silnice s Myslivnami,“ přiblížila manažerka První Krušnohorské Eva Nduwimana.

Stezka je od konce října v takzvaném předčasném užívání. To potrvá do března, a to právě i kvůli běžkařům. „Do předčasného užívání dáváme stavbu kvůli tomu, aby na stezku mohly už v následující zimní sezoně vyrazit stroje na úpravu stop,“ vysvětlil Marcel Petr, který měl nad stavbou stezky dozor.

Další trasy se letos dočkaly významných úprav. Kromě První Krušnohorské se na nich podíleli také zástupci měst a obcí, Horské služby, Lesů ČR i další dobrovolníci. Například část spojnice řečené Karlova stezka mezi Perninkem a Horní Blatnou dostala nový povrch. Týká se to úseku, kde lyžařská trasa vede souběžně s nově vybudovanou cyklostezkou.

Jak podpořit údržbu stop Zasláním SMS (za 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč) ve tvaru DMS KHMAG 30, DMS KHMAG 60 nebo DMS KHMAG 90 na číslo 87 777.

(za 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč) ve tvaru DMS KHMAG 30, DMS KHMAG 60 nebo DMS KHMAG 90 na číslo 87 777. Zakoupením samolepky či odznaku („placky“) v hodnotě 100 a 300 Kč. Nabízejí je například krušnohorská infocentra.

či odznaku („placky“) v hodnotě 100 a 300 Kč. Nabízejí je například krušnohorská infocentra. Příspěvkem na účet veřejné sbírky První Krušnohorské číslo 269980072/0300 nebo sponzorským darem.

Vylepšený bude i čtyřkilometrový okruh pro jízdu bruslařskou technikou u božídarského Špičáku. „Uskutečnily se tam rozsáhlé prořezávky porostu, úpravy povrchu a došlo k instalaci tyčování na otevřených úsecích bruslicího kola,“ vyjmenovala Eva Nduwimana. Poslední jmenované opatření má podle ní zvýšit bezpečnost a usnadnit orientaci běžkařů i řidičů roleb.

Bezpečněji by se nyní měla pohybovat po spojce z Krušnohorské lyžařské magistrály na Kammloipe u Předního Ostružníku i rolba německá. Ta příležitostně zajišťuje údržbu stop na magistrále v úseku mezi Rolavou a Bublavou. „Došlo k rozšíření stávající cesty,“ informovala manažerka.

Další údržba se podle ní týkala prořezávek porostů na trasách v okolí Nových Hamrů, Rudného, Jelení, Perninku, opravy povrchu na problematických místech vybraných tras mezi Novými Hamry a Chaloupeckým parkovištěm, Petrlíkově cestě a Rolavě. V okolí Božího Daru jsou nové tyče, opravený je mostek v zaniklé obci Chaloupky a také u Horní Blatné.

„Na letošní zimní sezonu je v plánu nákup nové sněžné rolby na úpravu magistrály. Prozatím jsme získali dotaci od Karlovarského kraje ve výši tři miliony korun,“ zmínila Eva Nduwimana.

Kraj ale nepomůže jen s pořízením nové techniky. Jako tradičně rozdělil mezi zájemce příspěvky, které jsou určené právě na údržbu a budování lyžařských běžeckých tras. „V roce 2018 šlo z dotačního programu na údržbu a budování lyžařských běžeckých tras celkem 1 190 000 korun. Dva zájemci pak dostali ještě individuální dotaci,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Společnost První Krušnohorská zmínila před sezonou také největší potíže, které běžkaře v Krušných horách provázejí. Tou první je nedostatečná či zanedbaná infrastruktura, tedy například parkování, občerstvení, či převlékárny. Druhou představují auta v lyžařských trasách, která stopy ničí.

Zástupci společnosti se kvůli tomu snažili vyjednat úplnou uzavírku silnice z Jelení na Rolavu a z Rolavy k rozcestí Pod Vysokým vrchem. To se v zimě mění na páteřní Krušnohorskou lyžařskou magistrálu. Úspěšní zatím nebyli. „Problém vozidel, vjíždějících na lyžařskou trasu, se tak může opakovat, v horším případě nadále narůstat,“ varovala Eva Nduwinama. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Böhmové policie stanovisko k žádosti o úplnou uzavírku nyní zpracovává.

Krušnohorští běžkaři si mohou v zimě užít více než 200 kilometrů udržovaných tras. Páteřní magistrála jim nabízí 42 kilometrů, další představuje napojení na trasy v německé části hor.