Zákaz vstupu do lesů končí, pro běžkaře ale místy stále není bezpečno

První z nich je Lesní správa Kraslice. Do nejvážněji postiženého území nesmějí lidé nově až do 30. dubna.

„Výjimku tvoří Krušnohorská lyžařská magistrála v úseku Červená hájovna - Přední Ostružník - propojení s Kammloipe a Bublavský okruh v lesním úseku u vrchu Rakušák. Zde nehrozí nebezpečí pro běžkaře,“ uvedla mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Po vydání rozhodnutí podle ní podnik obešle všechny obce i další zainteresované organizace s oznámením o zákazu a požádají společnost První Krušnohorská o spolupráci a vyznačením volných úseků.

„Doposud jsme na Kraslicku mezi Přebuzí a Bublavou vůbec nemohli upravovat. Nyní nám vyjmou část magistrály a ještě v Přebuzi spojku do Německa. To je částečný úspěch. Tato část byla po vichřici postižená hůř a těží se ještě na začátku magistrály u Bublavy, to se nedá nic dělat. Nicméně z Přebuzi je už možné přejet na německou Kammloipe,“ přiblížila manažerka První Krušnohorské Eva Nduwimana.

Druhý zákaz se týká Lesní správy Horní Blatná, která rovněž požádala o zákaz vstupu do konce dubna. Týká se nejpostiženějších katastrálních území spadajících pod státní správy lesů při ostrovském a kraslickém městském úřadu.

„Výjimku tvoří úseky Krušnohorské lyžařské magistrály, případně navazující přístupové trasy, které byly dohodnuty s provozovatelem, respektive s obecně prospěšnou společností První Krušnohorská a jsou z hlediska pohybu běžkařů bezpečné. Tyto trasy lze upravovat a používat,“ informovala Eva Jouklová.

Stromy se mnohde ještě stále vyvracejí a lámou

Důvodem prodloužení zákazu je podle ní starost o bezpečnost návštěvníků lesů, tedy i běžkařů. Při přetrvávajícím větrném počasí se totiž stále lámou, vyvracejí i jinak poškozují stromy.

Lesy České republiky běžkařům doporučují, aby nikdy a nikde neopouštěli upravené stopy. Podle Evy Nduwimany ostatní trasy například kolem Perninku, Horní Blatné a Abertam zůstanou stejné jako doposud.

„Žádali jsme o povolení pro další, ale neuspěli jsme, protože tam jsou vyvrácené kořenové systémy,“ řekla.

Podmínky pro běžecké lyžování v posledních dnech poznamenalo oteplení. V druhé polovině týdne by ale mělo začít zase sněžit. Klasická zima se ale podle pozorovatele počasí ze Šindelové Rudolfa Kovaříka ohlásí až příští týden.

„O víkendu už by neměl sníh tak rychle odtávat, nicméně na běžky to bude hlavně ve vyšších polohách, jako je okolí Božího Daru,“ uvedl. Zimní počasí, které pak dorazí, podle něj nebude záležitostí jednoho nebo dvou dnů.