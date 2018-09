Rychlou přepravu po Karlových Varech umožní od dubna sdílená kola

Město bude na projektu spolupracovat se společností Rekola. Ta vznikla před pěti lety a v současné době provozuje bikesharing v sedmi městech.

„Do Karlových Varů bychom měli dostat osmdesát až sto kol na zhruba dvacet stanovišť, která nejsou náročná na přípravu. Nejedná se o aktivní stojany, které musejí být pevně zabudované a připojené k elektrice. Dnes už technologie postoupila. Kola v sobě mají GPS a zámek, to znamená, že stačí připravit stanoviště tak, aby se tam dala odkládat a zase brát,“ popsal primátor Petr Kulhánek.

Smlouvu mají Karlovy Vary připravenou stejně, jako má Liberec. I přesto, že je liberecký reliéf podobně jako karlovarský členitý, tak podle primátora tamní obliba bikesharingu extrémně vzrostla.

Pilotní projekt by měl trvat celou sezonu, tedy do listopadu. Částka, kterou Karlovy Vary za službu zaplatí, bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2019, tudíž se věcí bude zabývat už nové vedení města. Její výše bude záviset na tom, jaké partnery město sežene.

„Můžeme tedy platit nula až několik set tisíc korun, ale to všechno bude předmětem podzimních jednání,“ řekl Petr Kulhánek.

Návrh zastávek magistrát dolní nádraží tržnice pošta TGM finanční úřad Meteor ZŠ Poštovní KV Arena, bazén Palackého nábřeží Dolní Drahovice Drahomíra Lázně III Mlýnský most divadlo GH Pupp magistrát II horní nádraží keramická škola U Koníčka

Návrh bikesharingu v Karlových Varech je zatím takový, že prvních patnáct minut půjčení bude zdarma, dalších patnáct minut také, pokud bude člověk majitelem Karlovarské karty. Následující čtvrthodina by cyklistu stála pět korun. Zájemce o půjčení kola si stáhne aplikaci, ve které bude mít konto s určitým obnosem a díky tomu pak výpůjčku zaplatí.

„Je to stejné, jako když si dnes přes kreditní kartu kupujete jízdenku do autobusu,“ přiblížil primátor.

Kola mají takzvaný samočinný zámek a v momentě, kdy si ho zájemce vypůjčí, kolo odblokuje a může vyrazit na cestu. „Sám jsem si to vyzkoušel v Liberci a je to velice jednoduché. Využívané je to hodně a už pociťují nedostatek kol,“ uvedl Petr Kulhánek.

Stanic, kde si lidé budou moci kola vypůjčit, je dvacítka a zatím pokrývají zejména širší centrum Karlových Varů. Síť odsouhlasily jak odbory radnice, tak dopravní inspektorát a unie tělesně a zrakově postižených. Stanoviště totiž nesmějí překážet ve slepeckých trasách.

„Místa nejsou stanovená napevno. Pokud zjistíme, že je potřeba vybudovat další, třeba ve Staré Roli, tak samozřejmě prověříme, kde by bylo nejvhodnější,“ informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál. Podobně to dělá město třeba i v případě, kdy chce někam umístit nové kontejnery na odpad.

Jak mluvčí upozornil, bikesharing má zatím podobu zkušebního provozu a jde hlavně o to, aby vznikly stojany na kola. „Protože to není nic složitého, stojany tam mohou zůstat i posléze, pokud by na projekt nedošlo. Jedná se opravdu o zkoušku,“ vysvětlil.

Zmínil přitom, že stanoviště zatím chybějí například v Staré Roli, Dvorech, Rybářích nebo Bohaticích a právě jejich obyvatelé často řeší, jak se dostat večer domů z kina nebo divadla. „Na něčem ale musíme začít a projekt vyzkoušet,“ doplnil Jan Kopál.

Podle karlovarské cyklokoordinátorky Evy Štěrbové je bikesharing pro krajské město určitě vhodnou službou. Už proto, že městská hromadná doprava nejezdí všude přímo. „Přestupním bodem je tržnice a cestující musejí často přesedat, například pokud jedou z Rybář do Tuhnic a podobně. Bikesharing je takovým doplňkem k MHD,“ uvedla. Kolo má podle ní navíc tu výhodu, že je rychlejší a trasu může i zkrátit.

O potenciální zájemce by neměla být nouze. „Myslím si, že sportovně založených lidí mají Karlovy Vary dost. Je to vidět například na půlmaratonu i na tom, kolik jich jen tak běhá nebo jezdí na kole,“ zmínila Eva Šterbová. Dvacet stanovišť je podle ní pro začátek zajímavým pokrytím. Až jich bude třicet, očekává, že se služba naplno rozjede a o stanice budou mít zájem i různé karlovarské podniky.