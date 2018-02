Radnicím vadí, že by mohly přijít o možnost vyhlašovat bezdávkové zóny

Jak v pondělí v Sokolově naznačil předseda Sdružení nájemníků ČR Stanislav Křeček, je možné, že Ústavní soud tato opatření skutečně zruší (o iniciativě senátorů zde).

„Ústavní soud v minulosti zrušil celou řadu podobných kroků, kterými se radnice snažily zajistit ve městech pořádek. A podle mého názoru opatření obecné povahy nejspíš zruší také,“ konstatoval Křeček.

Pokud k tomuto rozhodnutí soud dojde, změní představitele měst a obcí v nezúčastněné pozorovatele, kteří budou jen přihlížet tomu, jak se do jejich měst hrnou další desítky či stovky takzvaných sociálně nepřizpůsobivých lidí.

Sokolov patří mezi průkopníky boje s chudobou v České republice. Radní vytipovali tři lokality, kde nově příchozí nemají nárok na vyplácení příspěvku na bydlení.

„Tento nástroj je jediný funkční, který nám pomohl rozvázat ruce,“ uvedla místostarostka města Renata Oulehlová. „Další nápor lidí, kteří k nám přicházejí bez jakékoliv vazby na region a hlavně bez chuti pracovat, už není možné zvládnout,“ doplnila.

Ve stavu, který panuje, jsou přitom radnice bez vlastního přičinění. „My jsme to nezavinili,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger. „Na to, že podobné riziko hrozí, jsme ale upozorňovali už v době, kdy někdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek chystal svou reformu. Marně,“ posteskl si starosta.

V Chodově je jedna lokalita, kde radnice omezila výplatu příspěvků na bydlení. „Lidé si tam žijí své vlastní peklo,“ shrnul nezáviděníhodnou situaci ve městě jeho starosta.

Jan Picka, starosta Sokolova, pak připomněl ještě jednu komplikaci – nevymahatelnost práva. „Pokud si nepřizpůsobiví budou jisti, že jejich chování neskončí sankcí, nic je nedonutí změnit styl života,“ řekl.

To, že takoví lidé nemají zájem cokoliv měnit, dokumentuje snaha pomoct jim v Sokolově. „Náš terénní pracovník každý týden chodí do ubytovny Alfa. Snaží se lidem pomoct s hledáním bydlení či práce. Za dva měsíce, co se s nimi snaží pracovat, jej nikdo nekontaktoval,“ potvrdila Renata Oulehlová.

Jako v mnoha oborech i v tomto chybí podle Stanislava Křečka systémové řešení. „Nikdo ale neví, jak tuto problematiku řešit,“ dodal Křeček

V jednom se však představitelé měst shodnou. Rádi by uvítali ve svých městech ty, kteří o osudu opatření rozhodují. „Ať si přijdou na měsíc vyzkoušet bydlet v nějaké takové lokalitě. Rádi jim zde nabídneme byt. Možná potom začnou chránit slušné lidi,“ zaznívá unisono z chodovské i sokolovské radnice.