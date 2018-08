Oprava hotelu na Klínovci se odkládá, přednost dostaly jiné projekty

Dalším důvodem, proč se odkládá rekonstrukce objektu, je fakt, že Božídarští mají ve městě spoustu jiných projektů, které momentálně dostaly přednost.

To ovšem podle starosty Jana Horníka neznamená, že by se k nim v budoucnu nevrátili. „Vypsali jsme poptávkové řízení na člověka, který by se pro město staral řekněme o developerské projekty. A klínovecký hotel mezi ně patří,“ vysvětlil starosta.

Na radnici už podle něj mají několik tipů na tento post. „Čekáme, jak dopadnou jednání a zda se takového člověka vůbec podaří najít,“ doplnil.

Toho, že by se další prodlení mohlo negativně podepsat na stavu chátrající budovy, se zatím neobává. „Snažíme se zajistit, aby do objektu nezatékalo. Jeho stav je problematický od samého počátku, kdy jsme jej převzali. A přiznávám, že se za tu dobu v hotelu nic zásadního neudálo,“ podotkl Jan Horník.

Objektu podle něj rovněž neprospělo ani řádění zlodějů plechů. „Škody, které napáchali, naštěstí nejsou devastující,“ řekl starosta.

Zatímco na vrcholu Klínovce je co do stavební činnosti klid, ve městě samotném je živo. Aktuálně se dokončuje prodloužení Cínové stezky na Myslivny. Pokračuje rovněž oprava kostela svaté Anny.

„V případě rekonstrukce kostela narážíme na celou řadu problémů. Ať už v souvislosti s památkovou ochranou nebo s nepředvídatelným výskytem dřevomorky v krovu a v nosné konstrukci střechy,“ přiblížil Horník.

Další velkou změnou na mapě města bude chystaná komunikace, která ze středu Božího Daru dostane dopravu směřující k lyžařským střediskům pod hranicí a ke středisku Novako.

„Pak už snad budeme zakázat vjezd od města všem, kteří zde nemají co dělat,“ naznačil plány pro blízkou budoucnost Jan Horník.

Výhledově však dojde i na stavbu na vrcholu Klínovce. Nebude se ovšem týkat hotelu, ale budování nového sociálního zařízení, které zde chybí.