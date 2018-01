Boží Dar blokují auta běžkařů. Ti se často zdráhají zaplatit parkování

Do nejvýše položeného města v Karlovarském kraji si nachází cestu stále více běžkařů. V poslední době tam přibylo jak německých SPZ, tak třeba těch ze sousedního Ústeckého kraje. Ačkoli vedení města turistický ruch na jednu stranu těší, na druhou stranu mu přináší velké potíže.

„Lidé nemají zapotřebí zaplatit za celodenní parkování v Božím Daru padesát korun. Chtějí přijet až ke stopám a auta nechávají na silnici, přestože porušují několik zákazů,“ uvedl starosta Jan Horník.

Nedávno se stalo například to, že traktor vyjel odklízet sníh na nedaleký Zlatý Kopec. Zpátky se už ale vrátit nemohl, protože mu silnici zablokovala parkující auta, jejichž posádky vyrazily na běžky.

„Je to velký problém a my hledáme řešení společně s krajem a silničáři, jak bychom zamezili vjezdu vozidel, která znemožňují úklid, případně třeba i rychlou pomoc běžkařům,“ řekl starosta.

Lyžaři parkují, kde se dá

Toho udivují i různé metody, jak poplatky za parkování ve městě obejít. Hodina parkování je tam totiž zdarma, a tak se běžkaři častokrát po hodině běhu k autu vrátí, z parkoviště vyjedou a vezmou si nový lístek, aby se padesátikoruně vyhnuli.

„Jsou to šílené situace, když si uvědomíme, kolik peněz do úpravy běžeckých stop dávají horské obce i Karlovarský kraj,“ zmínil Jan Horník. Například kraj letos vyčlenil na údržbu zhruba 1,7 milionu korun, města a obce pak přidaly další desítky tisíc ze svých rozpočtů.

Potíže Božího Daru potvrdila i Eva Nduwimana z První Krušnohorské, která se o úpravu běžkařských tras stará. „Lidé často ani nevědí, kde mají zaparkovat. Blízko u stopy je to problém, takže se snaží, kde to jde. Třeba v případě Mysliven, kde se odbočuje na Zlatý Kopec, to k tomu svádí,“ uvedla.

Zároveň zmínila, že ale existují i místa, kde s nástupem do stopy není žádný problém. Například v sousedních Abertamech nebo u Eduardu, kde lidé rovněž mohou auto nechat. „Na Božím Daru ale problém je a tuto situaci je třeba do budoucna řešit,“ uvedla. V úvahu by podle ní připadalo třeba i další parkoviště.

Podle hejtmančina náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka je Boží Dar jediným horských střediskem, které podobné potíže trápí. „Všechna ostatní to řeší individuálně, ať už je to třeba Bublava, nebo Mariánské Lázně, kde se to přes zimu týká jednosměrek či přenosného dopravního značení,“ uvedl.

Boží Dar by stál také o to, aby byly lépe značené silnice v jeho okolí, které se v zimě neudržují. Dodatkové cedule by přitom měly být nejen v češtině, ale také němčině a případně i angličtině. Zároveň stále bojuje s řidiči, kteří ve městě parkují na místech vyhrazených pro rezidenty, kteří si za ně platí.

Pomoci by tomu měl regulovaný vjezd do centra, kde by měla za čas vzniknout nová cesta. Od tamní čerpací stanice by se po ní řidiči dostali ke dvěma božídarským skiareálům.