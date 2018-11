Nová silnice má z centra Božího Daru dostat turisty, kteří jen projíždějí

„Měli jsme k tomu doprovodnou petici některých občanů. Paradoxně těch, kterým by mělo opatření nejvíce odlehčit. Uvidíme, jak se postaví k dalšímu stavebnímu řízení. Byli bychom rádi, kdybychom ho mohli udělat přes zimu,“ uvedl starosta Jan Horník.

Pokud by se to podařilo, Boží Dar by měl projekt na stole na jaře a kvůli nové silnici by pak zažádal o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo jiného dotačního programu.

„Kdyby šlo všechno hladce, ačkoli si myslím, že tady na Božím Daru nejde hladce nic a vždycky to tu zamrzne, tak si myslím, že by stavba přišla na řadu v roce 2020. Do té doby to budeme muset ještě přetrpět,“ řekl Horník.

Starosta zároveň upozornil, že problém s turisticky přeplněným centrem už se zdaleka netýká jen zimy, ale také léta.

„Kvůli tomu, co se tady odehrávalo letos, už si občané stěžují. Musíme z centra dostat ty, kteří v něm nemají konkrétní cíl,“ nastínil Horník.

Boží Dar se začal přebujelé turistice zásadněji bránit už loni, kdy začala platit řada dopravních omezení. Poslední kapkou pro vedení radnice byl tehdy jeden ze zimních víkendů, kdy město zůstalo kvůli kalamitě odříznuté od světa. Muselo uzavřít své centrum, které bylo plné lyžařů a sáňkařů, mezi nimi kličkovala auta marně hledající místo k parkování.