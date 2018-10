Cheb potřebuje lékaře, učitele, řidiče i policisty. Chystá pro ně byty

Část z bytů v opraveném Modrém věžáku chce radnice rezervovat pro lidi, které město nejvíc potřebuje. Například nemocnici nabídne celé jedno patro, tedy sedm bytů.

„V celkem šesti vrchních patrech domu město získá dvaačtyřicet bytů do velikosti 2+kk. Budou zde samozřejmě i garsoniéry,“ uvedla chebská místostarostka Eva Horná.

Podle jejích slov budou mít šanci získat služební byt vedle lékařů a sester například také učitelé, řidiči autobusů městské hromadné dopravy či policisté.

„V praxi to vypadá tak, že město na základě žádosti ředitele uzavře s nájemníkem smlouvu na jeden rok a ta se bude prodlužovat. Pokud však ve společnosti pracovat přestane, bude muset po uplynutí sjednané nájemní doby byt opustit. Co se týče nemocnice, z pohledu města by bylo nejvýhodnější, pokud by Cheb uzavřel smlouvu přímo s nemocnicí a ta by pak byty spravovala sama,“ vysvětlila Horná.

Ujistila také, že avizovanou hranici deseti milionů korun, kterou zastupitelé odsouhlasili jako strop pro rekonstrukci domu, se podaří dodržet.

„Nějaké náklady navíc jsme samozřejmě měli. Například protipožární dvířka u jističů, která před deseti lety byla v pořádku, dnes už požadavkům hasičů nevyhovují. A podobné je to u dveří do bytů. Ale těch deset milionů nepřekročíme,“ doplnil starosta Zdeněk Hrkal.

Modrý věžák byl původně postavený jako objekt k bydlení. Jenže v 80. letech minulého století stavbu vážně poškodilo zemětřesení. Po statickém zajištění a nezbytné rekonstrukci začali objekt užívat jako koleje studenti Ekonomické fakulty ZČU v Plzni.

Zájem o ubytování postupně klesal a univerzita už pro věžák nenašla využití. Proto jej nabídla k prodeji. Za odhadní cenu, necelých 26 milionů korun, dům koupilo město Cheb.

Po měsících úvah, co s budovou dál, se nakonec Chebští rozhodli využít Modrý věžák znovu k bydlení. Ve čtyřech nejnižších patrech vznikla ubytovna pro potřeby sportovců, umělců a oficiálních návštěv města Chebu, v horní části věžáku byty.

Další přibližně dvě desítky bytů, a to včetně čtyř bezbariérových, by měly být příští rok v červnu hotové v roky neobývaném domě v Mánesově ulici. Nové byty už rostou také v novostavbě v Dukelské, bydlení nabídne i blok pěti domů ve Wolkerově ulici.