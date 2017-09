Z bývalé karlovarské plynárny odvezou tisíce tun znečištěné zeminy

„Ve výhledu pěti let bude odtěženo a odvezeno na 18 tisíc tun zeminy. Znečištění zeminy a podzemních vod v areálu bylo způsobeno výrobou svítiplynu karbonizací uhlí. Provoz tu fungoval sto let, do roku 1967. K úniku závadných látek docházelo především kvůli netěsnosti dehtových jímek a nebezpečnému ukládání materiálu,“ vysvětlil Pavel Káčer, člen skupiny Innogy.

Operace vyjde na téměř 180 milionů korun a vše bude hradit ministerstvo financí, které se k tomu už v minulosti zavázalo. Obnovu bude mít na starosti sdružení tří firem pod názvem San - Tuhnice.

„Práce začnou příští rok v dubnu. Do té doby ale nebudeme zahálet, naopak budeme měřit a vytvářet analýzu celého prostoru areálu. Počítáme, že k zemi půjde i několik budov. Na druhou stranu chceme, aby historicky cenné objekty zůstaly, proto zajistíme jejich statické zabezpečení,“ uvedla za spolek tří firem Pavla Ivácková.



Po pěti letech budou ještě dva roky probíhat monitoringy celého území. Co s areálem bude po jeho vyčištění, zatím není jasné. „Nyní už je zasanované území dolního nádraží a do budoucna by měla na meandru u bývalé vodárny vzniknout sportovně kulturní zóna. Tím pádem bude toto území zcela čisté,“ připomněl náměstek primátora Čestmír Bruštík a dodal, že firma ještě s vedením města nezačala jednat.

Důležité prý bude především to, jak se bude vytěžený materiál odvážet. „Doprava musí co nejméně zasáhnout občany. Nabízí se rychlé spojení na obchvat, nebo v lepším případě vytvoření vlečky k nedaleké trati,“ dodal Bruštík.

Jak to bude s dopravou, zatím firma neví, vše má vyjít z připravovaného materiálu, který se v současné době zpracovává.