Obyvatelé Chebu budou jezdit od září autobusy hromadné dopravy zadarmo

Cílem je snížit počet automobilů v ulicích, ulehčit parkovacímu systému a vytížit linky městské hromadné dopravy. V průběhu dvou čtvrtletí chce radnice zjistit, nakolik jsou předpoklady správné a zda má smysl pokračovat. Půlroční pilotní období přijde město asi na 1,6 milionu korun.

„Rozhodli jsme se, že zkusíme to, s čím má řada měst v Evropě dobré zkušenosti. Od září proto zavádíme MHD zdarma. Lidé s trvalým pobytem ve městě si budou moci koupit čipovou kartu, která jim bude na náklady města nabita na tři měsíce. Poté si ji mohou nabít na další tři měsíce. Na přelomu letošního a příštího roku projekt vyhodnotíme a zjistíme, jestli je to cesta správným směrem,“ uvedl starosta Chebu Zdeněk Hrkal.

Lidé, kteří v Chebu trvalé bydliště nemají, budou za jízdné platit stejně jako dosud. A to i v případě, že ve městě bydlí.

„Takových lidí není málo. Týká se to i třeba zahraničních zaměstnanců firem na průmyslové zóně,“ poznamenal Hrkal.

Počet jízd bude město evidovat právě díky čipové kartě. „Ze získaných údajů dostaneme celkem jasnou statistiku, kolik lidí jakou linku využívá. Pokud dojde k navýšení, bude to v pořádku. Pokud ne, bude to šlápnutí vedle, které mne bude mrzet. Ale jinou možnost, než to vyzkoušet, nemáme,“ vysvětlil Hrkal.

Úpravou projdou i stávající linky

Podle jeho slov však musí zároveň s hodnocením projektu dojít k úpravě stávajících linek.

„Hlavně večer jezdí autobusy prázdné nebo s jedním či dvěma pasažéry. To je v době, kdy město na MHD doplácí miliony, velmi neekonomické,“ dodal.

Zavedení bezplatného jízdného se dotkne i společnosti Autobusy Karlovy Vary, která pro Cheb MHD zajišťuje. Ředitel společnosti Zdeněk Suchan uvedl, že největší nápor je možné očekávat ve výdejně kuponů a karet.

„Posílili jsme tady pracovní místo a hlavně zákulisí, což pro běžného cestujícího není úplně vidět. Pro nás je to ale rutina, běžný prodej kuponů. Bude to však o něco náročnější, protože musíme vést speciální evidenci. Cestující musí prokázat, že má trvalý pobyt v Chebu a my pak cenu kuponu budeme fakturovat městu,“ konstatoval Suchan.

Společnost už od 1. srpna vydává tyto karty v rámci 90denních a ročních kuponů pro seniory starší 65 let.

„Už je i nahráváme, aby od 1. září, kdy začnou platit, je měli lidé k dispozici,“ řekl ředitel Suchan. Doplnil, že zatím platí dohoda s městem, že lidé si mohou kupon pro MHD zdarma nahrát do 30. listopadu, poté už to nebude možné.

Město na provoz osmi linek MHD zaplatí po letošním navýšení výdajů na zajištění linek do průmyslového parku a MHD zdarma přibližně 15,5 milionu korun. Bezplatná je letos poprvé i letní linka na Dřenici, kde má město Cheb plovárnu. Základní jízdné je 20 korun, cestující s bankovní nebo čipovou kartou platí 14 korun. Třicetidenní předplatné stojí dospělé 350 korun, devadesátidenní pak vyjde na 800 Kč.