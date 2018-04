Cheb se vrátil do roku 1945, i tentokrát vyhráli Američané

Před chebskou radnicí stojí několik německých vojenských transportérů, kolem muži v uniformách SS, vzduchem zní úsečné povely v němčině. Klid před bouří však netrvá dlouho.



Židovskou ulicí pronikají do spodní části náměstí Krále Jiřího americké jednotky. Překvapení Němci začínají střílet, Američané palbu opětují, kryjí se za vozidly a za kamennou kašnou s Herkulem, přebíhají náměstí kolem Špalíčku a pomalu postupují k radnici. Po chvíli je dobojováno. Na obou stranách jsou ranění a padlí, ale co je důležité, Cheb je dobyt.

„My jsme si tou vzpomínkovou akcí připomněli výročí konce 2. světové války. Měli jsme pozvané spolky jednak z místního kraje, jednak ze vzdálenějších koutů republiky,“ uvádí kastelán chebského hradu Tomáš Dostál, který měl na starosti přípravu bitvy.

„Lidé mohli vidět vojáky americké armády, britské jednotky, nebo třeba habartovské četníky, a jejich německé oponenty. Na náměstí se odehrála fiktivní bitva. Ty události samozřejmě nevycházely ze skutečných reálií, to je třeba zdůraznit, ale dopadly tak, jak měly. Takže i tentokrát německá armáda prohrála,“ popisuje Dostál boj, ve kterém nechyběly ani hlučné pyrotechnické efekty.

Podle jeho slov trvala příprava akce několik měsíců a nejsložitější bylo vyřídit veškerá povolení. „Potvrzení od policie, zajištění záboru náměstí, asistence hasičů nebo spolupráce policie a strážníků přímo při akci. Připravit akci tak, aby se nikomu nic nestalo a aby vše odpovídalo bezpečnostním požadavkům, to je oříšek,“ doplňuje.

Technika z celé republiky

Vzpomínková akce k 73. výročí ukončení 2. světové války se konala ve spolupráci s nadšenci z Klubu vojenské historie Ocelová pěst. V Chebu se ale objevili „vojáci“ a technika ze všech koutů republiky.

„Tady stojí například americké kolové průzkumné vozidlo M8, vedle obrněný polopásový transportér Half-track a průzkumné vozidlo Scout Car,“ ukazuje muž ve zvláštní helmě. Spolubojovníci mu neřeknou jinak než John Jelly.

V sousedství americké techniky pak mohou lidé obdivovat třeba německé obojživelné vozidlo VW 166 nebo lehký německý nákladní automobil Steyr 1500. „Postavil jsem ho celý od základu. Trvalo mi to asi tři roky. Náhradní díly jsem sháněl po burzách, co nešlo sehnat, to jsem musel udělat znovu,“ uvádí hrdý majitel Jakub Vojáček. Jeho osmiválec si prý na sto kilometrů vezme 30 litrů naturalu 95 včetně aditiv a je schopen uhánět rychlostí 90 kilometrů v hodině. „Vidíte tu karoserii čumáku? Ta má design velmi podobný legendárnímu brouku,“ doplňuje.

Bitva na náměstí sice skončila, ale po celou neděli mohou lidé nahlédnout do vojenských ležení znepřátelených armád z období 2. světové války v areálu Chebského hradu.