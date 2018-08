Lípa z nebe, symbol akce 1000 mil nad Československem, roste i v Chebu

„Jedná se o oblet Československa v prvorepublikových hranicích s návštěvou různých letišť. A na pěti z nich, která jsou historicky nejvýznamnější, bude vysazena pamětní lípa,“ uvedl za chebské letiště Luděk Matějíček.

Právě letiště v Chebu patří do první etapy cesty několika letadel československé výroby z různých období. Dnes tak skupina pilotů spolu s představiteli města zasadila jednu z pěti lip, které jsou symbolem české státnosti.

Kromě toho se na letišti návštěvníkům předvedla ta nejlepší letadla, která byla postavena v posledních sto letech na našem území.

„Takřka všechny letouny jsou ikonické - Ar145, L-200 Morava, Sokol nebo Meta Sokol. Zkrátka letadla, která ve své době něco znamenala. Většina z nich dodnes ještě létá,“ řekl Matějíček. Do vzduchu se ovšem vznesla i letadla typu Trenér nebo Brigadýr.

Skupinový přelet je rozdělený na tři etapy. Piloti z Česka a Slovenska se tak v úterý vydali z Vodochod do Chebu odkud po obědě pokračovali do Kunovic. Další dva dny pak budou patřit letu na Slovensko a zpátky do Čech.

Podle slov předsedy Aviatického sdružení Bohemia Dušana Skály, který akci pořádá, už sám prezident T. G. Masaryk tvrdil, že vzduch je naše moře.

„V době, kdy stál v čele státu, také významně podporoval vznik a rozvoj našeho letectví. Akce má být mimo jiné vyjádřením vděčnosti všem, kteří se kdy podíleli na zrodu státu, jeho ochraně a těm, kteří se podíleli na vývoji a psali tak historii československého a českého letectví,“ dodal Skála.

Pouť po českých a slovenských letištích začala dnes ve Vodochodech, odkud přes Mladou Boleslav letka zamířila do Chebu. Odtud piloti pokračovali do Plzně, Českých Budějovic, Jihlavy a Brna, cestu zakončí v Kunovicích. V dalších dnech zavítají například do Košic, Prešova, Popradu a dalších měst. Projekt vyvrcholí 1. září na leteckém dni v Hradci Králové.