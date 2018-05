Cheb omladí nejstarší sídliště Spáleniště, do úprav dá čtyřicet milionů

Když se v polovině minulého století stavba chebského sídliště Spáleniště dokončovala, našli zde lidé nejmodernější bydlení ve městě. Dnes už je situace jiná. Úzké komunikace takřka ucpané parkujícími automobily, zanedbaná zeleň, polorozpadlé bývalé nákupní středisko a především kritický nedostatek oficiálních parkovišť. To by se brzy mělo změnit.

Město Cheb plánuje ještě letos začít s úpravami. Rozsáhlý projekt, který má celé lokalitě vtisknout novou moderní tvář, se v první etapě dotkne prostoru mezi domy v ulicích 17. listopadu a Kosmonautů, kde by měl vyrůst park a zelená odpočinková zóna. Pracovat se bude také v ulicích Kosmonautů a V Zahradách.

Úzké komunikace se rozšíří, aby zde mohly bez problémů projet vozy integrovaného záchranného systému. Podélná parkovací stání pak budou nahrazena kolmými. Díky tomu v ulicích zaparkuje více než stovka řidičů.

„Cílem úprav je povznést okolí domů na úroveň současných požadavků na moderní bydlení, přizpůsobit sídliště požadavkům jednadvacátého století. V době, kdy se sídliště stavělo, nejezdilo tolik automobilů ani se nekladl takový důraz na úpravu okolí domů a velkých zelených ploch mezi jednotlivými paneláky. Jenže to dnes už neplatí,“ řekl zástupce chebského starosty Michal Pospíšil.

Úpravu čekají i zelené plochy. Vnitroblok rozčlení cestičky s písčitým povrchem, v centrální části je uprostřed trávníku plánována větší dlážděná plocha. Nebudou chybět ani pergoly a jiné lehké konstrukce, které poslouží jako opora pro pnoucí rostliny.

Prostor ozvláštní nízké posedové zídky, jež by mohly sloužit jako lavičky. „Studie počítá se zakomponováním stávající vzrostlé zeleně, kdy se u stromů provedou jen ozdravné zásahy. Kolem míst, jež budou sloužit k setkávání a k posezení, by měly vzniknout trvalkové záhony. Dojde i na veřejné osvětlení,“ doplnil Pospíšil. Jak uvedla mluvčí radnice Simona Liptáková, město nyní hledá dotační titul, který by bylo možné na úpravy sídliště využít.

„Předpokládáme, že první etapa projektu zahájí na podzim. V letošním rozpočtu máme připraveno 3,6 milionu korun na vlastní práce a mobiliář, k tomu je třeba připočíst přibližně půl milionu na projektovou dokumentaci,“ konstatovala Liptáková.

Jak ukázalo veřejné projednání záměru, lidem na Spáleništi nejvíce vadí nedostatek prostoru k parkování. V současnosti je na celém sídlišti, kde je přibližně 750 bytů, k dispozici jen necelých tři sta míst. Jako problém ale lidé vnímají i budovu bývalého obchodního centra v Pastýřské, které se rozpadá doslova před očima.

„S tím však město nic dělat nemůže. Objekt patří dvěma vlastníkům, kteří se spolu nemohou dohodnout, o dům se nestarají,“ vysvětlil Tomáš Ivanič z chebské radnice.

„Konečně se začne něco dělat nejen v centru, ale i tady, na okraji města. Čekáme na to už roky. Snad se bude brzy pracovat i v druhém vnitrobloku, kde v minulosti stávala uhelná kotelna. Tady by mohlo vyrůst velké parkoviště,“ nechal se slyšet Josef Kučera, který zde žije téměř tři desetiletí.