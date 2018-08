Valdštejnova desítka není pivo, ale dnes už tradiční běh v Chebu

V neděli 26. srpna proběhnou v rámci Valdštejnovy desítky lidé úzkými uličkami historického centra i obnoveného prostoru pod chebským hradem. Díky tomu si příležitostní běžci mohou užít atmosféru, jakou nabízejí velké sportovní akce běžně profesionálům a běžeckým hvězdám.

„To je myslím obrovská deviza tohoto závodu. Prakticky každý, kdo si s námi přijde zaběhat, zažije podmínky špičkového závodu bez ohledu na to, že třeba běhá jen tak pro radost,“ říká Michal Ouřada.

Proč Valdštejnova desítka?

V roce v roce 2015 nás oslovilo Kulturní centrum Svoboda, zda by bylo možné, abychom rozšířili program Valdštejných slavností, které se v Chebu konají každý druhý rok. Chtěli jsme do centra města přinést nějaký zajímavý počin, nejlépe sportovní, a tak jsme vymysleli závod na dvakrát pět kilometrů. Od té doby se tu Valdštejnova desítka běhá. A protože u sportovních akcí si nemůžeme dovolit pořádat ji jednou za dva roky, protože by ta akce upadala, tak jsme se rozhodli ji pořádat každoročně.

Kolikátý ročník Valdštejnovy desítky se tedy v Chebu poběží a jaký je o něj zájem?

Čtvrtý. Můžu směle říct, že za ty tři uplynulé ročníky se počty účastníků zněkolikanásobily. Myslím, že budeme největší běžeckou akcí v kraji hned po karlovarském maratonu.

Michal Ouřada narodil se v roce 1990 v Chebu pět let žil v Českých Budějovicích je ženatý, má dvě děti je spoluzakladatelem projektu Rozběhnito.cz je nadšený běžec a organizátor nejrůznějších běžeckých akcí v regionu

Jak jste vybrali termín?

Ostrý start je v neděli 26. srpna. Neděli jsme letos vybrali poprvé, protože v sobotu se v okolí koná tolik akcí, že bychom si navzájem mohli konkurovat a sebrat návštěvníky. Tradiční desetikilometrová trať bude rozdělena na dvě kola po pěti kilometrech. Již od loňského ročníku mohou běžci absolvovat i zkrácenou poloviční verzi. Novinkou letošní sezony bude týmová štafeta 2×5 km. Už se hlásí týmy z firem, organizací či úřadů.

Kudy povede trasa?

Plánování letošního ročníku nám mírně komplikoval o několik rekonstrukcí ulic. Uzavřená bude Židovská nebo Jakubská. Trasa se tedy oproti loňsku mírně změní, díky tomu ale běžci poznají zase další zajímavá zákoutí historického centra Chebu. Trať běžce provede uličkami historického Chebu do Poohří, kde se proběhnou po „zlaté“ dráze a zpět Kamennou ulicí na náměstí Krále Jiřího. Pokud se někteří běžci nebudou chtít honit s časem, trať pro ně bude určitě zajímavým turistickým zážitkem.

Mohou si zaběhat i děti?

Určitě. Letos jsme pro ně přichystali dva závody. Jeden na půl kilometru, druhý na kilometr. Oba se budou konat přímo na náměstí, na kterém vyroste velkoplošná obrazovka a malý trh. Závod oživí i živá muzika.

Je možná registrace online?

Ta běží na internetu do pondělí 19. srpna. V současné době už máme kolem 200 účastníků registrovaných. Výhodnou je nižší cena, protože nám včasná přihláška hodně ulehčí organizaci. Kapacita závodu je 650 účastníků a věřím, že ji naplníme.

Kdo tedy do Chebu přijede?

Běžci z celé republiky. Máme i vydatnou mezinárodní účast - Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rusko. Ozvali se i sportovci z Nizozemska. To je pro nás důkaz, že jsme vidět nejen na Chebsku, ale i za hranicemi a že se z toho závodu stává docela populární běžecký podnik.

A konkrétně?

Již od loňského ročníku zveme na náš závod známé tváře běžecké komunity. Ambasadory letošního ročníku jsou Míša a Soňa Hrabcovi, známí také jako Running2.cz. Jedná se o nejznámější běžecký pár u nás. Letos si dokonce řekli své ano v polovině pražského půlmaratonu. Trať historickým centrem města Chebu proběhne i známá slovenská herečka a moderátorka Lenka Vacvalová, která je vášnivou běžkyní. Letos zvládla trať z Košic do Bratislavy za 11 dnů.

Další osobností je známá fitness blogerka Andy. A za zmínku stojí určitě i účast předních trenérek projektu Mattoni FreeRuns a Holek z plakátu Petry Heřman a Lucie Síbrové. Jsme moc rádi, že náš závod láká i takové osobnosti, které kolem sebe utvářejí běžeckou komunitu jako my. Přitom nepatříme do žádného poháru. My tu akci cílíme spíš na lidi, kteří si chtějí zaběhat a na vlastní kůži zažít atmosféru profesionálního závodu.

Co to znamená?

To, že o každého bude postaráno jako o profi běžce. Máme domluvené masáže, pestré a vydatné občerstvení, v cíli budou šatny, toalety. Prostě vše, co k takovému velkému závodu patří. Letos vzhledem k počasí plánujeme víc občerstvovacích stanic, které nabídnou různé možnosti osvěžení. Navíc jsme domluveni s hasiči, že nám na trati vytvoří vodní mlhu, kterou běžci, pokud budou chtít, budou moci využít.

Valdštejnovu desítku pořádáte už počtvrté. Je to náročné?

Je. Ale už na to naštěstí nejsem sám. Realizační tým má čtyři členy a k tomu nám pomáhá spousta dobrovolníků. Závod organizujeme za projekt Rozběhni to, což je takový běžecký motivační program s cílem přitáhnout k této sportovní aktivitě co nejvíc lidí. Doufáme, že akce osloví mnoho lidí, že se Chebané i návštěvníci města zapojí, postaví se kolem trasy a závodníky povzbudí. Ideální by bylo, kdyby závodem žilo celé město. Abychom si za pár let mohli říct třeba to, že tu máme kvalitní akci, na kterou se do Chebu sjíždí tři čtvrtiny republiky.