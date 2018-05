Skvělý beach na pláži. Chodov viděl volejbalový Český pohár

Už v minulých letech se v Chodově pořádaly různé republikové akce a na tom se staví, svaz už ví jak to tam funguje.

„Máme velký areál, dobře postavený. Sehraná parta lidí, kteří to organizují,“ potvrzuje Tureček. „Snažíme se pořádat co nejčastěji, každý rok žádáme.“

Hrálo se oba víkendové dny a proto je také potřeba zajistit mimo jiného ubytování. Kromě hráčů přijeli rozhodčí, delegát ze svazu a podle jeho hodnocení se budou vybírat pořadatelé na příští roky.

„Ve městě spolupracujeme s hotelem Nautilus, kde máme dlouholeté styky a účastníky tam ubytováváme za dobrou cenu. Když jim přijede autobus, tak mám smůlu, musím je rozstrkat po okolních ubytovnách. Zatím se to nestalo,“ pochvaluje si Tureček.

Z vítězství se radoval až třetí nasazený pár Tereza Kotlasová, Daniela Resová, halové mistryně ČR do 22 let a získaly prize money devět tisíc korun. Ve finále zdolaly dvojici Eliška Davidová z Kladna a Tereza Pluhařová z Beachklubu Pankrác, jenž šestkový volejbal hraje za Olymp Praha, 2:0 (9, 19). Poražené braly za účast ve finále 5400 korun.

Bronz si z Chodova odvezly Ludmila Lojková, Radka Tučková a k tomu prémii 3600 korun. V zápase o třetí místo přehrály duo Michaela Kubíčková, Hana Klimešová 2:1 (-19, 16, 14). Po velmi vyrovnané bitvě nakonec zvítězila v tiebreaku pražská dvojice 16:14. Poražené byly největším překvapením, na startu až sedmé nasazené.

„Byly k vidění profesionální výkony všech zúčastněných. Turnaj se plynule odehrál ke spokojenosti jak hráček, tak pořadatelů a rozhodčích. Hráčkám děkujeme za skvělý přístup k celému turnaji. Obrovské poděkování patří hráčkám BVC Chodov, které po oba hrací dny podávaly aktérkám míče téměř bez přestávky, což bylo v tomto počasí velmi vyčerpávající! Nemalý dík patří celému realizačnímu týmu, který měl na hladkém průběhu turnaje zásadní podíl,“ pochvaluje si Tureček.

Mezi poslední čtyřkou je největším překvapením neúčast druhého nasazeného páru. Tvořily jej zajímavé hráčky. Michaela Knoblochová, členka Beachklubu Strahov a hráčka Snow volejbalu, atraktivní disciplíny, jež se hraje na lyžařských sjezdovkách za každého počasí. S Annou Dostálovou, sestrou kanoisty Josefa Dostála, ovládly v loňském roce celý evropský seriál. V Chodově hrála s Dianou Žolnerčíkovou, která hrála volejbal v Ostravě a s plážovým volejbalem začala v roce 2007 z důvodu zranění a následných operací kolene. Skončily až deváté.

Startovní listina se, v předturnajových dnech, dost měnila, původně na ní bylo třiadvacet dvojic, nakonec jich nastoupilo dvacet. V té první byla dokonce i jedna Rakušanka. „Regule to už povolují, začalo to před třemi roky. Hráčka musí nejprve požádat evropskou federaci CEV a následně dostane povolení od českého svazu, že u nás může hrát. Je to složitější proces, ale mohou hrát i zahraniční hráčky,“ potvrzuje Jiří Tureček.

Jediné zástupkyně kraje, sestry Alena a Klára Pecháčkovy, aspirovaly na nejstarší pár turnaje a Alena na nejstarší hráčku. „Je ročník 1983, vím to, trénoval jsem ji,“ prozrazuje Tureček. Nakonec jim i tento primát proklouzl mezi prsty, přesto konečné deváté místo braly všemi deseti. Alenu předčila o tři roky starší Kristýna Navio, o dva Jitka Černá a Veronika Kolářová a o jeden Michaela Bláhová. Těší ji, že ani jedna se svou spoluhráčkou neskončila ve výsledkové listině před sesterskou dvojicí.