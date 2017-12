Ve františkolázeňském chrámu svaté Olgy vystavují vzácné betlémy

„Vždycky jsem byl modelář, práce se dřevem mě bavila, a tak jsem se pustil do drobných oprav. Tehdy ale nebyla pro betlémy vhodná doba, moc se nevystavovaly. I já jsem měl ten svůj schovaný spíš jako nostalgickou památku na babičku, která žila v Krásném u Tří Seker,“ vypráví Helmut Peter.

Později se mu ale jeho koníček stal zaměstnáním a on se začal restaurováním zabývat na plný úvazek. Následně zjistil, že má doma opravdovou vzácnost. Starý betlém z dílen řezbářských mistrů proslulé králické školy. Začal svůj betlém důkladně opravovat a rozšiřovat. Pátral po starých betlémech a figurkách.

Chodil po sběratelských burzách, hlídal aukce, odpovídal na inzeráty. Za tři desetiletí se mu podařilo shromáždit řadu unikátních součástí, z nichž postupně sestavil devět kompletních kralických betlémů. Některé si dokonce přivezl z Německa.

„Mnohdy to byly betlémy, které Češi prodali do Německa, a za peníze, co dostali, si nakoupili v Aldi. Protože umím dobře německy, podařilo se mi některé kusy, hlavně ty poškozené, které byly levnější, získat a přivézt zpět domů, do Čech,“ vypráví.

Ve své dílně jim pak vrátil původní krásu. „Někdy figurkám chyběly nohy, jindy ruce, zvířata často postrádala uši. Snažil jsem se vždycky o to, aby opravy nebyly znatelné. Z hotových částí jsem pak sestavil betlémy často podle dobových fotografií a obrazů. A dělám je tak, aby v nich byl vidět život. Tady ovečka pije, tamhle teče voda a vedle sedlák seká dřevo,“ vysvětluje Peter.

Zrestaurované betlémy poté vkládá do skříněk ze starého dřeva, které sám vyrábí. Jeden z betlémů tak chrání prosklená skříň vytvořená z vyřazené lavice hazlovského kostela.

„Je jasné, že zároveň jsem musel důkladně prostudovat i historii betlémů, které vznikaly na přelomu 19. a 20. století na úpatí Orlických hor a Jeseníků v okolí obce Králíky. Ty figurky se dají od ostatních snadno rozeznat. Mají zvláštní styl řezby a jsou na ně použité i specifické barvy,“ doplňuje Helmut Peter, který osm betlémů ze své sbírky zapůjčil na výstavu do chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních.

Prohlédnout si unikátní betlémy je možné každý den, vždy mezi 13. a 17. hodinou. „Jsme panu Helmutovi nesmírně vděční, že umožnil vystavit sbírku v našem chrámu. Jeho betlémy jsou krásné svou pohádkovou atmosférou, která k času Vánoc patří, a vyprávějí příběh narození Ježíše Krista způsobem, kterému rozumějí děti i dospělí. Jsou tak v jistém slova smyslu knihou a oltářem beze slov,“ dodává duchovní správce chrámu otec Vít Metoděj Kout.