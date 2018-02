V Karlovarském kraji chybí kantoři, hlavně na přírodovědné obory

Hledáme učitele matematiky, fyziky, chemie, češtiny a cizích jazyků. Takový inzerát by si mohly základní a střední školy v Karlovarském kraji dávat pokaždé před začátkem školního roku. Řadě z nich totiž kvůli stárnutí učitelů a malému zájmu studentů o přírodovědné obory chybí kvalifikovaní pedagogové.

Například učitelů matematiky by základní a střední školy v Karlovarském a Plzeňském kraji potřebovaly přes stovku, v Plzni jich však studuje jen čtvrtina, a ne všichni jdou učit. Jak řekl děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity Miroslav Randa, varovná čísla vzešla z průzkumu fakulty.

„Musíme počítat s tím, že v regionálním školství nastanou personální problémy. Nejen proto, že bude fyziku učit tělocvikář, ale nebudou ani učitelé v součtu,“ uvádí Randa. Fakulta už dnes dostává desítky e-mailů od ředitelů základních a středních škol, kteří shánějí učitele matematiky a fyziky.

Pro učitele mají města i byty

Někde novým posilám sboru nabízejí i byty.

„Pro lékaře, zdravotní sestry, policisty nebo učitele máme byty k dispozici. Při přidělování k tomu přihlížíme,“ potvrdil například starosta Sokolova Jan Picka. Podobně se chce chovat i město Cheb. „Po dohodě s ředitelem školy město může vyjít žádosti učitele vstříc,“ potvrdil zástupce starosty Michal Pospíšil.

Podle statistik úřadu práce chybí v současnosti pedagogové napříč celým spektrem výukových předmětů. Například Gymnázium v Chebu aktuálně shání učitele hned osmi aprobací.

„Chceme se pokusit zbavit naše učitele velkého počtu přesčasových hodin. Děláme proto velký nábor a čekáme, kolik učitelů se přihlásí,“ konstatoval ředitel chebského gymnázia Jaroslav Kočvara.

Podle jeho názoru za nedostatkem pedagogů stojí vedle nízkého ohodnocení i malá společenská prestiž učitelského povolání a nárůst byrokracie na školách.

„Pedagogická fakulta je pro studenty často druhá či třetí volba. Možná bychom se měli inspirovat ve světě. Například ve Finsku či v Singapuru učí jen ti nejlepší z nejlepších. A být učitel je tak ohromně prestižní povolání,“ dodal.

S nedostatkem učitelů se ale potýkají i základní školy. Podle ředitele 3. základní školy Cheb Pavla Černého mají školy problémy i s odchody zkušených kantorů na odpočinek.

„My akutně sháníme pouze češtináře. Ale až nám za pár let odejde část sboru do důchodu, bude to skutečná krize. Už teď není kam sáhnout, když třeba někdo onemocní,“ naznačil Černý chmurnou budoucnost.

Podle jeho slov je problém nejen v platech a nízkém ocenění práce učitelů, ale také v tom, že zájemců o studium přírodovědných oborů je rok od roku méně.

„Oni třeba i vystudují, ale uplatnění hledají jinde. Možná by měl do systému vstoupit stát nebo kraje a nabídnout absolventům bonusy či motivační programy. Pokud tedy půjdou učit a nějaký čas vytrvají,“ zamyslel se Černý.

To, že učitelé ve školách chybějí, se snaží řešit i kraj. „Zrovna dnes k nám přijede děkan Pedagogické fakulty Plzeň, budeme o tom diskutovat. Podle mě by bylo dobré talenty, které chtějí učit, podchytit, motivovat a podporovat už na středních školách. Jinou cestu nevidím,“ řekl krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč.

„Nástupní benefity? Ty by mohly pomoci, ale potíž je v tom, že na fakultách tyto obory studuje málo lidí. A ještě míň jich pak zamíří do školství. Ale zaslechl jsem, že by učitelé mohli dostat přidáno dalších patnáct procent. To by mohl být důvod, proč vystudovat a postavit se za katedru,“ dodal radní Bradáč.