Karlovarský kraj hledá provozovatele Císařských lázní, zájemci se nehrnou

Karlovarský kraj chce zahájit rekonstrukci této národní kulturní památky v Karlových Varech co nejdříve. Kromě vlastních peněz a příspěvku Karlových Varů opravě pomůže také ministerstvo kultury, které posílá 250milionovou dotaci. A chce mít na stole podnikatelský plán.

„Poptávkové řízení jsme zveřejnili na našich stránkách i stránkách Císařských lázní, snažili jsme se udělat tomu promo, ale nemyslím si, že by to skončilo nějakým úspěchem. Přihlásil se provozovatel hotelu Carlsbad Plaza se zájmem o administrativní provozy a symfonický orchestr s tím, že má zájem vybudovat tam koncertní sál,“ řekl Vojtěch Franta, krajský zastupitel pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

Kraj hledá nájemce, který nabídne atraktivní léčbu

Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové se jednalo o neoficiální poptávkové řízení.

„Znovu zdůrazňujeme, že bychom rádi našli nájemce, který by přivedl do budovy Císařských lázní nějakou atraktivní léčbu, která by do objektu přilákala návštěvníky,“ uvedla.

Zároveň dodala, že kraj rozdělil národní kulturní památku na dvě části. Část A bude sloužit reprezentativním účelům, část B pak jako lázně. „A o to se do budoucnosti pokusíme,“ řekla hejtmanka.

Podle Vojtěcha Franty vypadal průzkum zájmu tak, že zástupci kraje udělali kolečko po hlavních provozovatelích lázeňských zařízení v okolí Císařských lázní, jako je například Imperial, Pupp, Dvořák a právě Carlsbad Plaza.

„S těmi největšími hráči, tedy hoteliéry, jsme se chtěli bavit o tom, jaká funkce by jim vyhovovala, aby jim nekonkurovala a přinesla místu synergický efekt,“ popsal Vojtěch Franta s tím, že kromě případné kliniky fungující v národní kulturní památce by v úvahu připadala i expozice zaměřená na lázeňský provoz.

„Člověk by ji mohl okusit na vlastní kůži, vyzkoušet si vanu a podobně,“ přiblížil.

Jana Vildumetzová Mračková přitom zopakovala, že stav Císařských lázní lze nazvat havarijním. „Činíme veškeré kroky, aby rekonstrukce začala s důrazem na to, že se budova opraví tak, jak je. To znamená nedojde v ní k žádným zásahům,“ uvedla.

Kraj kvůli Císařským lázním uspořádal před časem i workshop, na který pozval odborníky z oblasti architektury či památkové péče.

„Panovala všeobecná shoda na tom, že tak, jak kraj postupuje, tedy že maximálně respektuje objekt jako takový a nesnaží se ho přestavět, je to nejlepší,“ shrnul závěry workshopu Josef Janů, radní pro regionální rozvoj.

Skupina architektů s postupem kraje nesouhlasí

S postupem kraje ale nesouhlasí skupina ArchaVary, kterou tvoří zejména karlovarští architekti, stavební inženýři a urbanisté. Upozorňují, že hlavní motivací pro rychlý postup je právě 250milionová státní dotace.

„Kraj zahájí opravu budovy, aniž by věděl, co v ní v budoucnosti bude,“ uvedl za ArchaVary projektant Michal Odvody.

Skupina nesouhlasí ani s plánovanou vestavbou koncertního sálu pro symfoniky, kterou před časem schválili karlovarští zastupitelé. ArchaVary upozornila, že za 10 let příprav už stály projekty bezmála 65 milionů korun.

„Oprava bez znalosti budoucího využití nutně přinese práce a náklady navíc. Do čerstvě a nákladně opravených prostor nastoupí po dokončení projektu vestavby koncertního sálu nebo projektu s jinou náplní řemeslníci znovu a budou provádět opravu opravy. Tak nepochybně dojde ke zbytečnému poškození památky i zvýšení investičních nákladů,“ upozornil Michal Odvody.

Již přes rok přitom ArchaVary doporučuje využít dvoukolové architektonické soutěže na základě kvalitního zadání, a to včetně finančních limitů investičních i provozních nákladů. Soutěž by podle ArchaVary měla přinést památce takovou náplň, aby ji mohli lidé využívat, jak se říká, 24 hodin denně.