Koncertní sál v Císařských lázních být nemůže, vzkázali památkáři

Vlastní projekt vestavby koncertního sálu oficiálně představili zástupci Karlovarského symfonického orchestru (KSO) krajským památkářům i pracovníkům Generálního ředitelství Národního památkového ústavu.

Symfonici se sdružili v iniciativě nazvané Koncertní sál pro Vary. Prosazují, aby během rekonstrukce v Císařských lázních vznikl vyhovující prostor pro symfonickou hudbu, který v Karlových Varech chybí.

„Bohužel na jednání jasně zaznělo, že památkáři nikdy nedovolí, aby projekt zasáhl do obvodového zdiva,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Projekt totiž počítá s tím, že pódium koncipované pro orchestr a sbor by zasahovalo do několika spodních koupelen Císařských lázní.

„Naše požadavky na prolomení klenby dozadu bohužel neprošly. Projekt ještě posoudí vědecká rada, což je nejvyšší orgán památkové péče, ale velké naděje už si nedělám,“ uvedl Martin Ondráček, koncertní mistr KSO.

Oprava památky má začít příští rok

Současný projekt, který má stavební povolení, počítá se stavbou víceúčelového sálu, jeho parametry ale symfonikům nestačí. Zástupci orchestru se proto chtějí nad vlastním projektem ještě sejít. Zkusí vymyslet, jak se do sálu „vejít“, a přitom nezasahovat do konstrukcí národní kulturní památky.

„Jsme stále přesvědčeni, že vestavba koncertního sálu do Lázní I je jedinečná příležitost pro orchestr, jak vyhovující sál získat. Stavba nového by byla velmi nákladná,“ upozornil Martin Ondráček.

Kraj chce nyní zpracovat takzvaný stavebně-technický posudek Císařských lázní, který poslouží jako podklad pro jejich rekonstrukci. Zároveň podle hejtmanky zjišťuje, zda může zrušit první kolo výběrového řízení na firmu, která se do opravy pustí.

Kraj připravuje také schůzku ohledně dispozičního uspořádání budovy. S opravou za více než půl miliardy by chtěl kraj začít v příštím roce. Přispěje mu město a stát.