Vary pošlou miliony na opravu Císařských lázní. Výměnou za koncertní sál

Rekonstrukce národní kulturní památky Císařské lázně tak vyjde krajské město na 272 milionů korun namísto původně zvažovaných sto milionů. Lázně patří Karlovarskému kraji a městští zastupitelé v úterý souhlasili, že dají peníze jak na samotnou opravu bez odečtení projektových prací, tak další desítky milionů na vznik vyhovujícího sálu pro Karlovarský symfonický orchestr (KSO). Pokud s jeho stavbou budou souhlasit památkáři, chce město po kraji, aby na plán rovněž kývnul.

„Hrubý odhad nákladů je do 150 milionů korun,“ řekl primátor Petr Kulhánek (KOA). Kraj by památce přispěl 200 miliony, další 250milionovou dotaci slíbil stát. Ten peníze podmínil studií budoucího využití. Současná projektová dokumentace však počítá pouze s menším víceúčelovým sálem. Podle primátora se ale nyní objevila varianta koncertního sálu, proti které by nic neměli namítat památkáři.

Nové informace překvapily hejtmanku Janu Vildumetzovou (ANO), která se na Petra Kulhánka obrátila otevřeným dopisem. „Zjišťuji, že teď prosazujete například to, aby byl v objektu Císařských lázní vybudován sál pro KSO, přestože jste v roce 2015 podpisem dodatku smlouvy potvrdil, že se s místem pro KSO v Císařských lázních nepočítá,“ podivila se hejtmanka.

Nyní kraj a město každopádně stojí před dvěma variantami. První je, že si úpravy vyžádají nové stavební povolení. Druhá je taková, že nebude třeba.

„Na to ještě nikdo neodpověděl. My jsme připraveni zejména na druhou variantu. Pokud nebude možná, bude to otázka dalšího jednání zejména se státem, zda-li avizovanou podporu bude držet i pro tuto novou variantu,“ řekl Petr Kulhánek.

Podle hejtmanky je patrné, že se postoj města, ať již k převzetí Císařských lázní či k jejich rekonstrukci, neustále mění. „Za sedmnáct let památku ještě nikdo neopravil,“ konstatovala Vildumetzová.

Karlovarským radním navrhla společné jednání s krajskou radou, což zástupci města přijali. O přípravě rekonstrukce se mají bavit koncem dubna.

Dlouho plánovaná oprava památky nezůstala bez kritiky některých opozičních zastupitelů. „Dvacet až pětadvacet let si tady neví město rady s objektem, který je perlou Karlových Varů,“ prohlásil například Otmar Homolka z hnutí O co jim jde?!

Rozhodnutí zastupitelů však přivítali členové spolku Koncertní sál pro Vary. Podle jednoho ze zakladatelů Václava Kubíka je slíbených 150 milionů výrazně méně, než náklady na stavbu koncertního sálu v Brně. „Sál pro KSO je třeba. To dokazují i čísla. Je to jeden z nejstarších orchestrů, výrazně se mu zvyšuje kvalita i návštěvnost,“ zmínil.

Symfonici hledají odpovídající zázemí v Karlových Varech už řadu let a ke koncertování využívají několik scén. Zástupci ČSSD a klubu Volní přitom ještě před několika týdny zvažovali, že by Karlovy Vary mohly koupit za 93 milionů budovu Městské tržnice. V ní viděli i možná městské hudební centrum. Zastupitelé ale v úterý odmítli využít předkupní právo.

„Dnes jsme se přihlásili k Císařským lázním, teď není nákup Městské tržnice prioritou,“ poznamenal primátor.

Symfonici natočili videoklip v Císařských lázních (12. března 2018)