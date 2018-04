Kraj a město se dohodly na opravě Císařských lázní i na sálu pro orchestr

Vedení kraje chce s opravou karlovarských Císařských lázní začít co nejdříve.

Nehodlá ale čekat, jak dopadne samostatný projekt města, které touží v atriu národní kulturní památky po koncertním sálu pro svoje symfoniky. Zástupci města a kraje se shodli, že jakýkoli sál z projektové dokumentace celé obnovy vyjmou.

„Projektovou dokumentaci přepracujeme do tří měsíců. Atrium ale opravíme v podobě, jakou má dnes. Město Karlovy Vary si na své náklady nechá vypracovat projektovou dokumentaci koncertního sálu. Pokud přinese kladné stanovisko památkové péče, finanční prostředky na vybudování sálu a bude se polovinou nákladů podílet na provozu, kraj je připravený tento projekt v Císařských lázních uskutečnit,“ prohlásila hejtmanka Jana Vildumetzová.

Podle ní jsou skvostem jak Císařské lázně, tak Karlovarský symfonický orchestr. Ten přitom už dlouhou dobu marně hledá vhodný koncertní prostor i se zázemím.

„S krajem jsem nalezli společnou řeč a domluvili se, že co nejdříve začne oprava bezproblémové části budovy. Tedy reprezentativních prostor a pláště objektu. V mezidobí rekonstrukce doprojektujeme koncertní sál a projednáme jej se zástupci památkové péče,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.

Karlovy Vary to bude stát podle odhadů do 150 milionů korun. Rekonstrukce Císařských lázní by podle stávajícího projektu měla spolknout zhruba 550 milionů, přičemž 250 milionů je státem přislíbená dotace.

„Je ale jasné, že pokud atrium vyjmeme, cena rekonstrukce se odhadem o 100 až 150 milionů poníží,“ naznačila Jana Vildumetzová.

Práce mají začít hned po filmovém festivalu

Kraj se nyní chystá zrušit první kolo výběrového řízení na firmu, která Císařské lázně opraví. Podle hejtmanky totiž nebylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, což by mohlo ohrozit slíbenou dotaci.

Kraj novou soutěž vyhlásí, jakmile bude mít novou projektovou dokumentaci, a přizve všechny zájemce, kteří po prvním kole přicházeli v úvahu. Pokud se nikdo neodvolá, kompletní obnova by měla začít ještě do konce roku. Dílčí opravy ale plánuje kraj ještě dříve.

„S pracemi začneme ihned po skončení mezinárodního filmového festivalu. Půjde o věci, které jsou v havarijním stavu,“ uvedla hejtmanka.

Projekt koncertního sálu pro symfonický orchestr by měl být podle odhadů hotový zhruba do roka. „Pokud ale budou zaznívat výrazné výhrady ze strany památkové péče, může to trvat i déle,“ řekl Petr Kulhánek.



Současné projektová dokumentace dosud počítala pouze s takzvaným multifunkčním sálem, který ovšem neměl koncertní parametry.

V Karlových Varech přitom více než rok působí spolek nazvaný Koncertní sál pro Vary, který usiluje o odpovídající prostory pro městské symfoniky. S vedením města se jeho zástupci nakonec shodli, že ideální by byly právě Císařské lázně.

Jeden ze zakladatelů iniciativy, kterým je violoncellista Martin Ondráček, výsledek společného jednání vítá. „Coby spolek jsme toto řešení poslali radním Karlovarského kraje zhruba před měsícem. Jde o rozumné kompromisní řešení,“ řekl.

Upozornil zároveň, že oprava sice musí začít co nejdříve, na druhou stranu však zatím není známé budoucí využití památky. Přitom symfonici v ní působit chtějí.

„Myslím si, že nejdůležitější je vynětí multifunkčního sálu a vlastně všeho z této části budovy. Uskuteční se tam jen záchranné práce a bude teď na městě, aby udělalo tým složený z památkářů, projektantů. To jsme vždycky chtěli a doufám, že najdeme rozumný kompromis,“ řekl Martin Ondráček.



Kromě státní dotace pomůže samotné opravě Císařských lázní také 250 milionů od kraje a 100 milionů od města. Karlovy Vary nebudou od této částky odečítat vynaložené miliony za projekt.