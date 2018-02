Kraj získá peníze na Císařské lázně, jen když řekne, jak objekt využije

Podle zastupitele pro oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěcha Franty se kraj snaží zformulovat budoucí využití objektu co nejrychleji, zároveň se ale nechce vydat špatnou cestou.

„Vždycky máte tu snadnou, která bude na konci méně kvalitní a bude stát ročně více peněz. A pak máte tu složitější, kterou se chceme vydat také. Jdeme dvěma liniemi. První je naše rezervní cesta, druhá ta, že oslovíme trh. Zjistíme tak, zda jsou zájemci, kteří by v budově provozovali zážitkové lázně, případně nějakou kliniku,“ uvedl Vojtěch Franta.

Rezerva kraje podle něj spočívá v tom, že Císařské lázně zaplní svépomocí prostřednictvím svých příspěvkových organizací. Do využití ale stále vstupuje požadavek Karlových Varů, aby v budově mohl působit Karlovarský symfonický orchestr (KSO). Ten nemá vhodné zázemí ani odpovídající koncertní sál.

„Jde o to, v jakém rozsahu KSO v Císařských lázních bude. Bavíme se hlavně o kapacitě sálu. Hlavní požadavek je, že v něm musí být více než 400 židlí. V té chvíli ale vstupují do nosných částí objektu, které jsou chráněné na nejvyšší památkové úrovni, a památkáři tento přístup zatrhli,“ řekl Vojtěch Franta.

Buďto podle něj KSO sleví ze svých požadavků, anebo je jeho působení v Císařských lázních neproveditelné.

Podle primátora Petra Kulhánka KSO své požadavky minimalizoval. Nyní je třeba prověřit, kolik by úprava projektové dokumentace stála a zda by s ní památkáři souhlasili. „To by bylo zadání pro projektanta, se kterým má kraj nějaký smluvní vztah,“ řekl. Rozhodnutí podle něj přijde až ve chvíli, kdy bude mít město všechny potřebné informace.

Hejtmanka Jana Vildumetzová se sešla se zástupci společnosti INTAR, která projektovou dokumentaci na opravu Císařských lázní vypracovala. Domluvili se, že společně s památkáři udělají setkání. Mluvit mají o tom, které podmínky jsou z hlediska památkářů klíčové a o kterých lze ještě diskutovat.

„Na základě tohoto jednání by pak společnost INTAR mohla zapracovat podmínky do projektové dokumentace, tedy provést její změnu,“ uvedla hejtmanka.

Bez zapracování podmínek se kraj nemůže do rekonstrukce pustit. Začít přitom chce už po karlovarském filmovém festivalu.