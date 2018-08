Násilník chtěl orální sex a uspokojení rukou, vyděšená žena se podvolila

Obětí sexuální agrese se v neděli 19. srpna v Mariánských Lázních stala čtyřiadvacetiletá žena. Večer vyrazila na krátkou vycházku po městě se svojí známou, kterou doprovázel právě obviněný cizinec.

„Když se rozhodla vrátit domů, kamarádka se s ní cestou rozloučila a do místa bydliště ji tak, aniž by o to žádala, doprovázel jen zmíněný muž,“ popsal policejní mluvčí Michal Žáček.

Útočník ženu z ničeho nic chytil za ruku, zatáhl za roh domu a začal na ni sexuálně naléhat. Vynucoval si, aby ho objímala, přes její odpor se ji snažil líbat a osahávat v rozkroku i na dalších částech těla. Když se mu snažila vytrhnout, strhl ji k zemi.

Začal ji násilím nutit k orálnímu sexu, přičemž svůj penis držel v ruce. Poškozená se snažila utéct, útočník jí v tom však bránil a požadoval po ní uspokojení rukou.

„Ze strachu a zoufalství na to žena přistoupila, protože pachatel ji stále držel a kroutil jí ruku,“ uvedl Žáček.

Když nakonec agresor dosáhl svého, ženě se podařilo vysmeknout a utéct do bezpečí. Později událost nahlásila na policii.

Kriminalisté muže vypátrali a obvinili ze znásilnění, Okresní soud v Chebu bude v nejbližších dnech rozhodovat o jeho vzetí do vazby.