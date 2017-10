Srdcaři v maskáčích. Aktivní zálohy cvičí v Doupově na případy krize

Úkolem karlovarské pěší roty je ochrana důležitého telekomunikačního uzlu. „Jejich činnosti jsou různorodé, od statického hlídání objektu po pravidelné patroly do okolí či zajištění kontrolního bodu pro vozidla,“ vysvětlil podplukovník Karol Paál z Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary.

Dobrovolníci cvičí dvacet čtyři hodin denně a podle instruktorů ze 4. brigády rychlého nasazení, která se na výcviku podílí, je čeká nejedna lehká situace.



Dobrovolně se do maskáčů převlékli například učitel nebo restaurátor památek. První cvičení „své“ roty zažila jedna ze dvou žen u karlovarských záložáků, a to průvodkyně hradu a zámku Bečov nad Teplou.

„Odjakživa cítím silný vztah k naší vlasti, ctím místo, kde jsem se narodila, jazyk a tradice mého domova. Jak člověk stárne, začne si klást otázky, zda není možné udělat pro společnost něco více. Po pravdě řečeno nikdy jsem se o vojenství nezajímala, tedy jsem ani aktivně nic z této oblasti nevyhledávala,“ uvedla své důvody Alena Švehlová.

Nováčkem ale není sama, zájem o vstup do aktivních záloh je v Karlovarském velký a stále stoupá. „Od účinnosti nové branné legislativy, konkrétně za období od 1. července 2016 do 31. srpna 2017, evidujeme celkem 71 zájemců o službu, za stejné období o rok dříve to bylo 30 zájemců,“ potvrdil ředitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary, plukovník Jaroslav Kořínek (o zájmu v celé ČR čtěte zde).

A nováčci se hned po svém návratu z Vyškova, kde museli projít šestitýdenním drilem, hned zapracovali do kolektivu. „Musím se přiznat, měl jsem strach, že většina z nich to bude dělat kvůli finanční odměně. Rád říkám, že jsem se zatím spletl. Ti, co k nám přišli, to dělat chtějí. Jsou to srdcaři,“ pochválil zelenáče velitel roty Pavel Moravec.