Podél Ohře povede cyklostezka z Karlových Varů až do severních Čech

18:07 , aktualizováno 18:07

Do roku 2030 by mohla být dokončena krajská páteřní cyklostezka z Karlových Varů do Ústeckého kraje. Trasa směrem na sever Čech už je jasná. Povede přes Dalovice, Dubinu, Kyselku, Velichov a Stráž nad Ohří až do Lužného, který už leží v sousedním kraji.