D6 bude opět o kus delší, nové dálniční úseky začnou růst ještě letos

„Máme rozestavěných 230 kilometrů dálnic a silnic prvních tříd, 140 je jich nachystáno, mezi nimi i úseky na D6. Jsem přesvědčen, že všechny zahájíme ještě v tomto roce. Dokončíme výběr zhotovitele, budeme moci předat staveniště a začít stavět,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Dostavba se bude týkat dvou obchvatů, a to Řevničova a Lubence, a pak také úseku mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Celkem budou měřit necelých 15 kilometrů.

Právě oblast dopravy, potažmo nedokončené D6, je velkým problémem Karlovarského kraje. Ředitelství silnic a dálnic se zmíněnými úseky mohlo pohnout poté, co získalo takzvané závazné stanovisko o vlivu staveb na životní prostředí. Stanovisko EIA mělo z roku 1992 a bylo staré, vláda ale vyjednala s Evropskou komisí výjimku. Ta se kromě D6 týká i dalších českých prioritních staveb, například D3, D48 či D35.

Zatím jediným dokončeným úsekem na D6 od Karlových Varů směrem na Prahu je v regionu obchvat Bošova. Měří čtyři kilometry a otevřel se šestiletým zpožděním v roce 2015. Právě na něj bude navazovat lubenecký obchvat. Další úseky si ale na dostavbu budou muset ještě počkat.

„Na ostatních neprioritních úsecích se zpracovává nová dokumentace EIA. Tím, že se nedostaly do priorit a nemají vládní výjimku, pro ně platí stará EIA z roku 1992. Proto jsme byli povinni udělat novou,“ řekl Lukáš Hnízdil, ředitel krajského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.

Koncept pro Karlovarský kraj bude až v únoru

Potřebné dokumenty podle něj vznikají ve všech třech krajích, jejichž území D6 protíná. Koncept Ústeckého a Středočeského kraje by měl být hotový v listopadu, v případě Karlovarského kraje je situace trochu složitější.

„V jeho případě nebyly splněny úplně všechny podklady, takže koncept bude hotový v únoru. Poté bychom měli v prvním kvartálu požádat ministerstvo životního prostředí o stanovisko,“ popsal Lukáš Hnízdil.

Jedná se podle něj o zhruba půlroční proces a po vydání stanoviska může ŘSD žádat o další správní řízení, změny územních rozhodnutí a podobně. V současné době řeší ŘSD také výkupy pozemků, základem je ale to, aby získalo nové stanovisko EIA.

Práce na víc než deset let

„Aktuálně počítáme, že výstavba bude probíhat v letech 2025 až 2030. Samozřejmě tím, že ještě nemáme dokumentaci EIA, nemáme výkupy a stavební povolení, tak se zatím jedná o velmi hrubý odhad,“ uvedl ředitel. Postupem času podle něj bude ŘSD schopné termíny upřesnit, zatím ale může mluvit o tomto pětiletém rozmezí.

Ministerstvo dopravy před časem rozhodlo, že od nového roku osvobodí od poplatku jedenáctikilometrový úsek mezi Novým Sedlem a Březovou. Hejtmanka Jana Vildumetzová minulý týden během návštěvy Dana Ťoka a zahájení kampaně ANO v regionu naznačila, že kraj hodlá učinit další pokus o vynětí D6 ze zpoplatněných úseků.

Dálniční známku potřebují řidiči od Karlových Varů do Chebu. Ministerstvo v případě takové námitky přihlíží ke dvěma věcem. Za prvé ho zajímá, zda se jedná o přirozený obchvat sídla, což splňuje právě obchvat Sokolova, za druhé zjišťuje, zda došlo k situaci, kdy dálnice plně nahrazuje silnici první třídy, která nemá jiné možnosti objíždění.

„Musíme to prověřit. Mám na to profesionály a ti to budou probírat na ministerstvu,“ uvedl Dan Ťok.