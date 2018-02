Řidička najela podle navigace na dálnici v protisměru, potkala policisty

Dopravní policisté hlídkovali v pondělí kolem druhé hodiny ráno na dálnici D6. Když jeli ve směru od Kynšperka na Cheb, na 160. kilometru u Odravy potkali ve své polovině dálnice auto jedoucí v protisměru, které je míjelo u středových svodidel a dále pokračovalo směrem na Sokolov.

„Policisté ihned zapnuli světelné výstražné a zvukové zařízení s nápisem STOP POLICIE a vydali se za vozidlem. Řidička výzvy uposlechla a zastavila u středových svodidel. Jeden z policistů okamžitě začal odklánět dopravu, aby nedošlo ke střetu s protijedoucími vozidly, a druhý policista pomáhal řidičce k bezpečnému opuštění dálnice,“ popsala dramatickou situaci krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

Policisté ženě zkontrolovali doklady a dali jí dýchnout. Obojí bylo v pořádku. Když se jí zeptali, co v protisměru dělala, odpověděla, že ji tam poslala navigace.

„Řídila se jejími pokyny a také přiznala, že navigace bude zřejmě neaktualizovaná. Řidička nejspíš najela do protisměru při najíždění do čtyřpruhu před Chebem, naštěstí nedošlo během její jízdy k žádné újmě na zdraví ani na majetku,“ uvedla mluvčí.

Za jízdu v protisměru na dálnici může žena dostat až desetitisícovou pokutu, sedm trestných bodů a až na jeden rok přijít o řidičák.



Není dobré spoléhat se pouze na navigaci, varuje policie

Policisté upozorňují řidiče, kteří jezdí podle navigace, aby se nespoléhali pouze na ni, ale vždy také sledovali dopravní značení na silnicích.

„V minulosti jsme již řešili několik případů, kdy řidiči důvěřovali navigaci, která je pak navedla do protisměru nebo řidiče nákladních vozidel do míst, kde uvázli a nemohli vyjet či se s nákladem otočit,“ informovala Böhmová.

A jak se správně zachovat, když už se řidič dostane na dálnici do protisměru?

„V žádném případě se na dálnici neotáčet, nebo dokonce couvat. Ale rozsvítit všechna světla včetně výstražných, pokud to situace dovolí, přejet co nejdříve a bezpečně do odstavného pruhu či na krajnici. Cestující by si ve vozidle měli obléci reflexní vesty a co nejrychleji vozidlo opustit a jít za svodidla dálnice a zavolat policii,“ radí policejní mluvčí.