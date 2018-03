Deváťáci posílají přihlášky, mají velký zájem o technické obory

Na rozhodování, kam si podat přihlášku, má letos v regionu vliv také slučování, které před Vánoci schválili krajští zastupitelé. Ředitelé zdejších středních škol a učilišť si pochvalují, že se jim hlásí budoucí technici.

Ovšem tak trochu výjimkou jsou zařízení, která sice zůstala po letošním slučování v původních městech, ale nyní patří pod takzvané páteřní školy. Například v Horním Slavkově z učiliště zbyly zámečnické a obráběčské práce.

Počty studentů Krajští úředníci očekávají, že z 9. ročníků bude tento rok vycházet 2066 žáků , přičemž školy nabízejí celkem 3467 volných míst , včetně těch na vyšších odborných školách.

„Žákům devátých ročníků nabízejí 3093 volných míst v učebních a maturitních oborech," uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

„Do Horního Slavkova máme po třech přihláškách, což je velmi rizikové. Budeme to konzultovat se zřizovatelem,“ uvedl Pavel Janus, ředitel sokolovské integrované školy (ISŠTE), pod kterou přešlo jak učiliště, tak část loketské průmyslovky.

Ani v jejím případě přitom není zájem budoucích studentů závratný. „Klíčovým oborem pro odloučené pracoviště v Lokti jsme definovali technická zařízení budov. Bohužel tam máme šest přihlášek a musíme se k tomu se zřizovatelem nějak postavit,“ informoval Pavel Janus.

Podobnou zkušenost má i Střední průmyslová škola Ostrov, která v původní nejdecké škole otevírá obor nástrojař. „Ten se bohužel nechytl, máme patnáct přihlášek,“ uvedl ředitel průmyslovky Pavel Žemlička.

Jiné to je v případě veřejnosprávní činnosti, kterou doposud vyučovali v Nejdku. Do oboru se hlásí 58 zájemců a škola předpokládá, že třídu naplní.

„Spádová oblast se pro tento obor rozšířila. U nástrojaře se to nepodařilo a jde o spádovou oblast Nejdku, která je relativně malá,“ popsal Pavel Žemlička.

Všiml si také, že v loňském roce se na průmyslovku hlásilo více žáků, kteří si vybrali dva její obory. Byly jich přibližně čtyři desítky. Budoucí studenti volili jeden technický obor, a pak technické lyceum.

To už ale škola nemá otevírat, což je rovněž součástí nových změn. Maturitní obor agropodnikání od nového školního roku nabízí zájemcům ještě také zemědělská škola v Dalovicích. Ta se sloučila s Integrovanou střední školou Cheb. Do oboru se hlásí 25 zájemců, takže nakonec by jich mohlo nastoupit patnáct. Nižší zájem o odloučené obory podle Pavla Januse ovlivnilo slučování.

„Za dobu, kdy působím u nás ve škole, jsem tuto situaci zažil třikrát. Fúzovali jsme šest škol a pokaždé byl výklad rodičů takový, že se škola ruší,“ uvedl.

Podotkl přitom, že se ISŠTE tomuto výkladu bránila reklamou, informovala všechny výchovné poradce a podobně. Jinak jsou ale s počty zájemců o školu spokojení. Do klíčových oborů jí přišlo zhruba o 25 přihlášek více, stejně jako do oborů studijních. Největší zájem je o informační technologie, veřejnosprávní činnost, ekonomiku a podnikání či strojírenství a elektrotechniku.

V učebních oborech žáci nejčastěji volili strojní mechaniky, elektrikáře, obráběče a automechaniky, do kterých chce zhruba padesátka zájemců. Do oboru instalatér se jich hlásí téměř třicet. Jako slušný hodnotí počet přihlášek také Pavel Žemlička.

„Nevypadá to špatně. Tradičně největší zájem je o informatiku, dohnala ji také elektrotechnika a strojírenství. Pokles ale cítíme u takzvaných autařských oborů, nicméně mám pocit, že to nakonec dopadlo docela dobře,“ zhodnotil Pavel Žemlička.

Chebská integrovaná škola ještě čeká, jestli nějaké přihlášky nepřijdou poštou. „Očekáváme, že na tom budeme stejně jako loni,“ odhadl ředitel Tomáš Mašek.

Zájemcům se letos nově otevře pobočka vojenské školy, která bude fungovat v prostorách ISŠTE. Přijme až 32 žáků do oboru elektrotechnika. Přihlášky musejí žáci poslat nejpozději do 22. března.