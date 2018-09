Dny evropského dědictví otevřou kolonádu i výrobnu strunných nástrojů

Dny evropského dědictví Dny otevřených dveří památek 2018 v Karlovarském kraji Sobota 15. září

10.00 – 12.00

Lesní pobožnost

(MHD - BUS č. 4, zastávka „Křižíkova“, poté pěšky) Odborný výklad: Pavel Reiser Doprovodný program: KSO - Hornové kvarteto

Lázeňský hotel Sadový pramen

(MHD - BUS č. 1, zastávka „Lázně III“) Odborný výklad: Lubomír Zeman Doprovodný program: Brass kvartet

10.00 – 12.00

Procházka za Goethovskými domy a odhalení původního soklu Adolfa von Donndorfa (Sraz v 10.00 hod. u Morového sloupu – MHD - BUS č. 2, zastávka „Divadelní náměstí“) Odborný výklad: Lubomír Zeman Doprovodný program: Duo Arpeggio

Duch pramenů – Zámecká kolonáda

(MHD - BUS č. 2, zastávka „Divadelní náměstí“) Odborný výklad: Jiří Klsák Doprovodný program: Folklorní soubor Stázka Přehled akcí Kam se podívat v rámci Dnů evropského dědictví Koncert Martiny Sehylové

Zámek Ostrov, 14. 9. od 19.30

Zámek Ostrov, 14. 9. od 9.00 do 16.30 hodin, 15. 9. od 9 do 13.30

Strunal Schönbach - Luby 15. 9. od 10.00 do 16.00 hodin

15. 9. od 10.00 do 22.00

Kostel Zvěstování Panny Marie a křížová chodba ve františkánském klášteře, Cheb 15. 9. od 14.00 do 16.00 hodin

Areál krajinné výstavy, Cheb 15. 9. od 10.00 do 18.00 hodin

Chebský hrad - císařská falc 15. 9. a 16. 9. od 10.00 do 17.00

Strunal Schönbach - Luby 15. 9. od 16.00 do 17.00 hodin Více na http www.historickasidla.cz