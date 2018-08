Domov pro seniory v Chebské Dragounské ulici může znovu přijímat klienty

Domov v Dragounské provozuje stejně jako na Skalce Karlovarský kraj. Jenže v Dragounské je jen v nájmu v městském objektu. Do budoucna by se tak služby pro seniory měly postupně přesunout na Skalku (informovali jsme zde).



„Rada kraje se původně rozhodla ukončit příjem klientů do DPS v Dragounské. Na základě dohody s vedením města Chebu ale toto rozhodnutí přehodnotila a do konce roku 2018 se budou noví klienti do DPS v Dragounské ještě stále přijímat,“ uvedl domov pro seniory Skalka na svém webu.



Domovy by se podle náměstka hejtmanky pro sociální oblast Petra Kubise měly sloučit do konce roku 2019. „Ale jak jsem mnohokrát řekl, nikoho násilím nutit nebudeme. Podle situace, která bude v příštím roce, se rozhodneme, co bude dál. Může to být rok 2019, ale také 2020 nebo 2021. Uvidíme podle situace a na základě jednání s městem,“ uvedl Kubis.

V současné době má domov v Dragounské kapacitu 80 míst a Skalka 50 míst. I po sloučení obou zařízení bude kapacita stejná. Je ale možné, že se kraj bude snažit služby postupně přizpůsobovat spíše seniorům, kteří potřebují rozsáhlejší péči.

Možné omezení kapacity sociálních služeb pro seniory vyvolal velký odpor v Chebu. Ten poukazuje na to, že město v minulosti podpořilo vznik služeb pro seniory, a tak je kapacita v Chebu a na Chebsku větší než v ostatních okresech Karlovarského kraje. Omezení kapacity by tak Chebsko poškodilo.