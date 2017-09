Diskutovaný dopravní terminál v Karlových Varech má být menší

Plánovaný integrovaný dopravní terminál (IDT) má vyrůst ve Varšavské ulici a okolí. Podle primátora Petra Kulhánka se zatím ale město k ničemu nerozhodlo. Čeká, až bude hotový takzvaný dopravní generel, tedy strategický dokument určující dopravu v Karlových Varech.

„Teprve poté může pokračovat rozhodovací proces týkající se IDT,“ uvedl primátor. Dodal ovšem, že po diskuzi s ředitelem Českého inspektorátu lázní a zřídel (ČIL) existuje možnost subtilnější varianty terminálu. „Je to také jedna z připomínek ke studii IDT od orgánů památkové péče,“ zmínil.

Radnice svolala jednání s dopravci o nezbytné potřebě terminálu a na základě toho vzniká skica úspornější varianty IDT. Protože jde o návrh, město za něj podle primátora nic platit nebude. Do hry by se mělo prostřednictvím skici vrátit náměstí před Tržnicí. Po něm volají někteří obyvatelé města na sociálních sítích.

Vedení radnice chce přitom Tržnici coby zásadní uzel městské hromadné dopravy opravit. Za pomoci evropské dotace počítá s kompletní rekonstrukcí přístřešků, silnic i zastávek. „Tahle varianta stále platí, připravujeme studii. I když se udělá redukce IDT, tak do pěti let nevznikne. Je to běh na dlouhou trať, proto chystáme úpravy tohoto prostoru,“ řekl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Na to, kolik bude nový terminál stát, zatím existují jen odhady. Ty mluví o částce kolem 700 či 800 milionů, město by na stavbu chtělo rovněž získat evropskou dotaci. Ačkoli primátor se zástupci ČIL podle svých slov jedná, ministerstvo zdravotnictví, pod které inspektorát spadá, se zatím k IDT nevyjadřuje.

„Konkrétní stavbu IDT v Karlových Varech Český inspektorát lázní a zřídel Ministerstva zdravotnictví ČR doposud neposuzoval. Pro vydání závazného stanoviska je nutné nejprve předložit žádost o jeho vydání společně se všemi potřebnými přílohami,“ uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová s tím, že teprve na základě žádosti Karlovy Vary stanovisko získají.

Zatím je jen studie

Podle Petra Kulhánka nemohl inspektorát IDT posuzovat proto, že zatím neexistuje projekt, pouze takzvaná zastavovací studie. „To je také ta diskuze, která probíhá s vedením ČIL, kde již víme, že terminál v tomto pojetí by neměl vliv na přírodní léčivé zdroje a soustředíme se na ochranu kvality ovzduší,“ uvedl primátor.

Uvažované zmenšení dopravního terminálu udivilo opoziční zastupitele, kteří patří mezi kritiky plánovaného díla. Otázky vzbudilo například u Jiřího Kotka (Alternativa), který je zmocněncem odpůrců terminálu žijících v centru města. Překvapeni jsou i zástupci hnutí O co jim jde?! (OCJJ)

„Upravovat jedinou variantu IDT, kterou město má, je vyloženě neodborné řešení. Všechny takové věci by mělo město dělat koncepčně a architektonickou soutěží,“ řekl zastupitel Otmar Homolka (OCJJ). Je ale rád, že na posledním zastupitelstvu primátor slíbil, že se sejde s odborníky, kteří řadu měsíců IDT kritizují. Radním už kvůli němu napsali několik dopisů.

Zásadní výhrady ke stavbě terminálu mají ale například i členové městské komise architektury a památkové péče.