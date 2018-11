Cesta mezi dvěma lázeňskými centry bude příjemnější a rychlejší

S financováním oprav pomohly evropské fondy. „Celkové náklady stavby byly téměř 830 milionů korun, příspěvek z evropských fondů byl bezmála 545 milionů,“ upřesnil Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ, Správy železniční dopravní cesty.

Hofhanzl uvedl, že trať byla celkově ve špatném stavu. Vlaky trasou jezdily průměrnou rychlostí okolo 30 kilometrů v hodině a kvůli častým lokálním opravám ztrpčovaly cestování časté výluky.

„Nějaké menší opravy se tam dělaly každoročně, protože železniční svršek i spodek byly ve špatném stavu. To kumulovalo výluky, protože je to jednokolejná trať. Pro cestující to nebylo vůbec komfortní. Proto padlo rozhodnutí zmodernizovat trať razantně a zgruntu,“ vysvětlil Hofhanzl s tím, že nyní, při rychlosti 60 kilometrů v hodině, zvládnou vlaky trasu přibližně za hodinu a čtvrt.

Rekonstrukce, kterou provázely i úplné výluky, začala loni v květnu a skončila v srpnu letošního roku. Modernizace železničního svršku a spodku se dotkla přibližně poloviny trati, v obloucích byly použity netradiční ocelové pražce tvaru Y.

V úsecích, kde došlo k výměně železničního svršku, byla navíc položena bezstyková kolej, která umožňuje klidnější jízdu. Rekonstrukcí prošlo také pětadvacet přejezdů, devatenáct mostů a třiapadesát propustků. Ochrannými sítěmi byly zajištěny i romantické skalnaté stráně, kolem kterých vlak projíždí.

Romantickou tratí moderněji

„Z pohledu kraje a rozvoje turistiky je to důležitá a nádherná trať. Jednak z hlediska dopravní obslužnosti jako spojení do práce či školy, ale ta trasa navíc vede krásnými zákoutími našeho kraje. Já jsem z Mariánských Lázní a před dlouhou a dlouhou dobou jsem ji také využíval. A mohu potvrdit, že ten rozdíl je obrovský. Dřív jsme si dělali legraci, že když z prvního vagonu vystoupíme a zaskočíme do lesa na houby, ještě poslední vagon stihneme, jak ta jízda byla pomalá,“ řekl s nadsázkou náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Doplnil, že je rád, že se takovéto menší romantické tratě neruší, ale naopak modernizují.

Správa železniční dopravní cesty využila výluky na trati také k rekonstrukci mostu za Karlovými Vary-Doubím. Stavební firma původní konstrukci mostu odstranila a na jejím místě vystavěla novou, s délkou přemostění 15 metrů. Součástí byla i úprava silnice pod stavbou. Nově zde řidiči projíždějí dvěma plnohodnotnými silničními pruhy o šířce tři metry. Podjezdná výška je nyní 4,8 metru. Tím se zvýšila bezpečnost nejen železniční, ale také silniční dopravy.