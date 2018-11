Počasí zradilo čerstvou řidičku, na mostě nabourala svodidla i zábradlí

Řidička škodovky jela v neděli krátce po poledni od Sokolova na Královské Poříčí.

„Zřejmě nepřizpůsobila rychlost vozidla povětrnostním podmínkám ani svým schopnostem a v zatáčce dostala smyk, který se jí nepodařilo vyrovnat. Následně s vozidlem přejela vlevo do protisměru, kde se otočila o 180 stupňů a narazila přední i zadní částí auta do svodidla. To ji odrazilo zpět na komunikaci a poté vjela vpravo na chodník, kde narazila přední částí do zábradlí,“ popsala kolizi krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Řidička při nehodě utrpěla zranění, se kterými ji záchranáři převezli na ošetření do nemocnice. Policisté jí dali dýchnout a test ukázal, že za volant usedala střízlivá.

„Škoda je předběžně odhadnuta na částku kolem 130 tisíc korun. Za spáchaný přestupek dostala řidička pokutu,“ doplnila mluvčí.