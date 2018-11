VIDEO: Karlovy Vary brázdí autobusy s knírem, podporují kampaň Movember

„Je to poprvé, co se dopravci v takovém rozsahu do kampaně zapojili,“ uvedl ředitel karlovarského dopravního podniku Lukáš Siřínek.

Vedle Karlových Varů vyjely vousaté autobusy v dalších dvanácti městech České republiky.

„Vizuál je všude prakticky stejný, stejné jsou i plakáty vylepené uvnitř jednotlivých vozů,“ konstatoval Siřínek.

„Jsme rádi, že jsme svou troškou do mlýna mohli pomoci organizátorům tohoto projektu,“ komentoval počin dopravců Michal Kraus, předseda Sdružení dopravních podniků České republiky.

Charitativní akci Movember, pojmenovanou po složenině anglických slov moustache (knír) a November (listopad), zastřešuje nadační fond Muži proti rakovině.