Šanci dostat peníze mají nyní i majitelé domů, které nejsou památkami

Většinou se sice jedná o přerozdělování státních či krajských dotací na rekonstrukci památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, leckde ale zastupitelé navíc schválili program, na který mohou dosáhnout i majitelé staveb, které sice stojí v městské památkové rezervaci, avšak nejsou památkou. Majitelům se tak obnova jejich objektu může snížit o zajímavou částku.

Příkladem může být Cheb. Zastupitelé zde koncem dubna schválili dotační program na podporu obnovy objektů v nejužším centru města. A to i v případě, že se nejedná o památku.

„Dotace mohou být poskytovány až do 40 procent uznatelných nákladů na obnovu střech, včetně komínů, klempířských prvků a říms. U obnovy fasád, oken a dveří bude omezena hranice pro možnost čerpání výstavbou nemovitosti do roku 1945. Žádosti pro letošní rok bude přijímat Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí do 31. května,“ uvedla mluvčí radnice Simona Liptáková.

Program je šancí pro majitele, kteří nemají možnost čerpat peníze z řádných dotačních titulů. Ty jsou totiž určeny převážně pro památky.

„Nový památkový zákon, který se připravuje, počítá i s těmito nemovitostmi na území městských památkových rezervací. Ty domy jsou třeba i historicky nebo stavebně hodnotné, ale nejsou zařazeny na seznam památek,“ uvedla památkářka chebské radnice Slávka Snížková.

Doplnila, že radnice už eviduje první zájemce o dotaci. „Lidé na takový program čekali delší dobu, stačili se připravit. Letos máme na tyto účely v rozpočtu 3,8 milionu korun, přičemž 2 miliony jdou z městského rozpočtu a 1,8 ze státních peněz, z ministerstva kultury,“ doplnila.

Významnou pomoc mohou získat také majitelé objektů na Mariánskolázeňsku. „V současné době u nás máme dva dotační programy. První je na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a v rámci druhého úřad rozděluje příspěvky na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervaci a zón ministerstva kultury. Městský program na obnovu ‚nepamátek‘ však v Mariánských Lázních nemáme,“ uvedla Martina Sladká Poláková z tamního úřadu.

Přesto mohou vlastníci dosáhnout na zajímavé částky. Vloni například putoval příspěvek 230 tisíc korun na kostel sv. Anny ve Velké Hleďsebi či 150 tisíc korun na rekonstrukci kostela sv. Panny Marie Pomocné v Sítinách.

Dotaci mohou dostat i Karlovaráci

S dotacemi mohou počítat majitelé domů v Karlových Varech. „Jak vyplývá z podmínek, finanční příspěvek může být použit nejen na registrovanou památku, ale i na památkově hodnotný objekt, který komise složená z odborníků na památky, architekturu a zástupců muzea shledá jako hodnotnou. Vlastník může obdržet příspěvek například na rekonstrukci střechy, fasády, výměnu oken,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Poskytnutí příspěvku je podle Kyselé vázáno finanční spoluúčastí vlastníka. Žádosti se zde podávají do 31. října.

Pomoc zaměřenou na zachování a obnovu kulturních památek v regionu lze čerpat například také v Aši. „Loni například s dotací pokračovaly práce na záchraně hradu Neuberg v Podhradí,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Dotaci majitelům domů, které nejsou památkami, v současné době tamní radnice nenabízí. „V minulosti bylo možné na opravy domů čerpat z městského Fondu rozvoje bydlení půjčky s nízkým úrokem. Jenže v souvislosti s poklesem úroků u bankovních domů lidé ztratili o tyto půjčky zájem. Proto se zastupitelé rozhodli tento program zrušit,“ doplnil Vrbata.