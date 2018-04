Největší dopravní uzavírka ve Varech začne později. Kvůli chodcům

Složité měsíce čekají na řidiče, kteří jsou v Karlových Varech zvyklí jezdit po Doubském mostě přes Ohři vedoucí od plzeňské výpadovky na D6. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravilo jeho rekonstrukci kvůli špatnému stavu.

Ještě ve čtvrtek ráno platilo, že kompletní uzavírka začne v pondělí. Jenomže Vary nyní vznesly požadavek, aby zůstal zachovaný průchod pro pěší. Zda je to možné, bude jasné snad příští týden.

„Je svolané jednání. Termín uzavírky se minimálně posouvá,“ uvedl ředitel karlovarské správy ŘSD Lukáš Hnízdil. Stavební povolení je podle něj vydané na kompletní uzavírku s podmínkou, že zůstane průjezd pro cyklisty pod mostem.

Když se lidé o rekonstrukci dozvěděli, začali posílat na radnici dotazy, jestli a jak bude zajištěný průchod pro pěší. Podle mluvčího magistrátu Jana Kopála je musel dostávat i kraj, který má v dané věci vydat rozhodnutí, město může jen vznášet připomínky. „Jelikož se nezdálo, že by kdokoliv jiný hodlal v řízení podněty veřejnosti zohlednit, podali jsme tuto připomínku my,“ zdůvodnil.

Primátor Petr Kulhánek si nemyslí, že oprava Doubského mostu primárně ovlivní vjezd do města.

„Je možné použít Dvorský most, lanový most v Tuhnicích a Chebský most. Myslím, že hlavní problém bude tranzit z D6 na Plzeň. Nepředpokládám, že by Karlovy Vary nebyly dostupné,“ uvedl.

Největší zátěž očekává v ulicích Plzeňská, Západní a částečně Závodní. O uzavírce podle něj radnice informovala obyvatele s předstihem.

„Dva měsíce předem jsme se pídili po informacích, protože se jedná o akci ŘSD. Ve dvou číslech Radničních listů jsme o uzavírce informovali, v posledním čísle detailně o objízdných trasách osobních aut i kamionů. To je z našeho pohledu maximum, co můžeme dělat, ale do akce samotné zasahovat nemůžeme,“ řekl primátor.

Zmínil rovněž, že apel na kraj a ŘSD je takový, aby se rekonstrukce zkrátila na technologicky možné minimum. Podle Lukáše Hnízdila to možné je, ale stavební firma má ve smlouvě sedm měsíců. ŘSD chtělo začít co nejdříve, aby se oprava neprotáhla do zimy.

Objízdné trasy Objízdné trasy budou pro osobní a nákladní automobily směrem od Plzně po ulicích Studentská, Plzeňská, Západní a Plynárenská, směrem od Prahy po silnici I/6 a ulicích Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská. Pro auta, která nesjedou na Tuhnice, Dvory, bude objízdná trasa do 3,5 tuny ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská a Studentská. Nad 3,5 tuny po silnici I/6 a ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská.

směrem od Plzně po ulicích Studentská, Plzeňská, Západní a Plynárenská, směrem od Prahy po silnici I/6 a ulicích Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská. Pro auta, která nesjedou na Tuhnice, Dvory, bude objízdná trasa do 3,5 tuny ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská a Studentská. Nad 3,5 tuny po silnici I/6 a ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská. Ve směru od Chebu bude objízdná trasa do 3,5 tuny vedena ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská a Studentská, nad 3,5 tuny pak po silnici I/6 a ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská.

bude objízdná trasa do 3,5 tuny vedena ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská a Studentská, nad 3,5 tuny pak po silnici I/6 a ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská a Studentská. Na lince č. 16 nebudou zajíždět školní spoje do Doubí, ale budou místo nich zavedeny zvláštní spoje z Doubí ke Škole Dvory a zpět. Po dobu výluky dále nepojede ranní spoj ve 4.00 z Tašovic do Doubí.

nebudou zajíždět školní spoje do Doubí, ale budou místo nich zavedeny zvláštní spoje z Doubí ke Škole Dvory a zpět. Po dobu výluky dále nepojede ranní spoj ve 4.00 z Tašovic do Doubí. Linka č. 52 bude mezi zastávkami Dvory (Závodiště) a Svatošská odkloněna po Plzeňské ulici.

„Na některé práce musí být počasí. Pokud nejsou příznivé klimatické podmínky, není zhotovitel schopný nahnat nějakou časovou rezervu pro dřívější ukončení,“ vysvětlil.

Poněkud rozpačitý je z plánované uzavírky karlovarský dopravní podnik. Místopředseda představenstva Lukáš Siřínek řekl, že z magistrátu nedostal oficiální informaci, že nějaká uzavírka bude a dopravní podnik má zajistit výlukový režim.

„Víme z neoficiálních zdrojů, že Doubský most by měl být uzavřený pro auta a pro pěší, ale určit rozsah je složité. Předběžně by se to mohlo dotknout dvou linek, které přes most jezdí,“ řekl. Autobusy MHD budou most s největší pravděpodobností objíždět přes Závodní ulici. „S uzavírkou počítáme, ale potřebujeme k tomu nějaké zadání,“ zmínil Lukáš Siřínek.

Podle Jana Kopála ale kraj o řízení ohledně uzavírky informoval. Oprava čeká kromě Doubského mostu také Dvorský most, což bude akce Karlových Varů. Uskuteční se příští rok.

„Statické zkoušky a odběry ukázaly, že půjde jen o opravu mostu, nikoli jeho demolici,“ uvedl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík. Rekonstrukci nyní radnice připravuje.