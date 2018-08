Soud poprvé propustil doživotně odsouzeného. Trest měl za pokus o vraždu

Müller si v Horním Slavkově odpykávat trest za pokus o vraždu klenotníka.

Jako první o jeho propuštění informoval portál Novinky.cz.

Trestný čin se stal v roce 1995. „Je to první doživotně odsouzený vězeň, kterého soud propustil na svobodu,“ potvrdila mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Podle ní byl po provedení patřičných procedur František Müller z hornoslavkovské věznice propuštěn.

Pokud by si odpykával trest v Německu, měl by možnost požádat o podmínečné propuštění už po patnácti letech, v Česku je tato lhůta dvacet let.

Dalším doživotně odsouzeným vězněm, který je na svobodě, je Jiří Kajínek. Ten se ale na svobodu dostal díky milosti udělené prezidentem Milošem Zemanem.

V létě 2016 požádal o podmínečné propuštění doživotně odsouzený Zdeněk Vocásek, který se v roce 1987 dopustil dvou vražd. Tehdy mu ale sokolovský soud nevyhověl.