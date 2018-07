Lidé často zkoumají, co to vlastně mám, říká výrobce dřevěných motýlků

Jak jste se k výrobě dřevěných motýlků dostal? Byl to spíš koníček, či jste měl rovnou cíl prodávat výrobky dál?

K výrobě dřevěných motýlků jsem se dostal celkem náhodou. Kdysi jsem viděl dřevěného motýlka u ženicha mé kamarádky, které jsem fotil svatbu. Už tam se mi to velmi líbilo. Motýlek vypadal na ženichovi naprosto úžasně. Pak jsme začali s mou přítelkyní plánovat naši svatbu a při volbě oblečení samozřejmě padla volba i na dřevěného motýlka. Začal jsem se pídit, kde bych ho koupil. Na internetu jsem nějaké objevil, ale cenově přijatelné motýlky nebyly moc kvalitně zpracované. Tak jsem se rozhodl, že si ho zkusím vyrobit sám. Sehnal jsem si materiál a pustil se do toho. Práce na motýlkách mě moc bavila, vyrobené motýlky se líbily a rychle se prodaly. Tak jsem koupil další materiál a už to jelo.

Pracoval jste dříve se dřevem?

Můj táta byl truhlář. Odmala jsem mu pomáhal v dílně, bavilo mě to. Horší to bylo se zbytkem výroby.

Zbytkem?

Dřevěná součást motýlka není to jediné. Musí se ušít nastavitelný popruh a také látkový střed motýlka. Prvního motýlka jsem šil ručně, klasicky jehlou a nití. Trvalo mi to hrozně dlouho, pár prvních středů jsem hned po ušití vyhodil. Ale postupně jsem se dostal do fáze, kdy už jsem to mohl beze studu použít a předložit zákazníkům.

Jaké dřevo se k výrobě takových motýlků používá?

Dřevo na motýlky musí být v první řadě kvalitní, tvarově stálé a odolné. Nesmí být nikde žádný souček, dřevo musí být čisté a dobře vysušené. Důležitá je i kresba dřeva. To je vlastně to první, co na motýlku vidíte. Mezi oblíbená dřeva patří například Zebrano - anglicky Zebrawood, které má výraznou pruhovanou kresbu a na motýlku působí trochu extravagantně. Chvilku mi to trvalo, ale svého dobrého dodavatele jsem nakonec s pomocí internetu objevil.

Kdy se v Čechách vlastně objevil tento módní trend?

Nevím, já ho osobně objevil relativně nedávno. Nicméně mě velmi oslovil a baví mě, když ho u mě objevují i ostatní lidé. Často lidé zkoumají, co to vlastně mám, než jim dojde, že jsou to motýlky.

Existují muži, kteří se takovou věc stydí na sebe vzít?

Určitě existují. Jsou muži, kteří se brání obléknout cokoliv jiného než své oblíbené vytahané tričko a obnošené džíny. Ale naštěstí pro mě převažují muži, kteří se chtějí líbit ženám a nebojí se zkoušet nové věci. A muž s dřevěným motýlkem určitě vypadá stylově a elegantně. Celkem často se mě lidé ptají, jestli takový motýlek neškrábe nebo netlačí. Není tomu tak, určitě se není třeba bát. Sám je nosím na všech akcích a o motýlku vůbec nevím. Je opravdu lehoučký a nosí se naprosto parádně.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Motýlky jsou oblíbené hlavně u mladší generace. Často si je mladí elegáni pořizují třeba na maturitní ples nebo promoci. Ale nejvíce zákazníků asi pochází z řad svatebčanů. Dřevěné motýlky nosí jak ženichové, tak i ostatní mužští účastníci svatebního obřadu. Celkem dost mých zákazníků jsou překvapivě ženy, které jimi vybavují své blízké chlapíky.

Focení a výroba dřevěných motýlků pro muže - jak to jde vůbec dohromady?

Pro mě to jde dohromady naprosto skvěle. Jako fotograf i jako prodejce hodně mluvím a pracuji s lidmi. Někdy jsem však celkem dost umluvený a pak mi přijde velmi vhod práce motýlkáře, protože při manuální práci se mi krásně srovnají myšlenky a vyčistí hlava. Když pak potřebuji své motýlky prezentovat, tak se mi velmi hodí mé znalosti fotografa. Také fyzicky je to pro mě velmi povznášející. Rozhýbu se a taky se mi pak dobře spí.