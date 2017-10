Zájem o podzemí roste, návštěvníky letos lákala středověká důlní díla

Významná důlní díla v Karlovarském kraji Štola č. 1 v Jáchymově

Patří společně se sousedním dolem Svornost mezi památky na těžbu stříbrných i uranových rud. Ražba se uskutečnila v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly v letech 1952 -1953. Práce na zpřístupnění štoly se konaly v letech 2006 - 2008.

Cínový důl u zaniklého města Lauterbach (Čistá) eviduje báňský úřad již v roce 1548. S četnými přestávkami a různými výtěžky byly doly v Čisté v provozu až do konce 1. světové války. Nyní prochází rekonstrukcí.

Je to jeden z nejvýznamnějších cínových dolů české části Krušných hor, byl založen v roce 1545 a fungoval téměř až do roku 1944. Abertamy jej zpřístupnily před dvěma lety.

Důl Johannes byl největším rudným dolem revíru Zlatý Kopec -Kaff. Bez výraznějších přestávek byl v provozu od 16. století do 70. let 19. století. Ještě ve 20. století zde byl prováděn hornický průzkum. Jde o mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl.