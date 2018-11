Domy hrůzy v chebské Wolkerově ulici se už mění, budou v nich byty

Ještě nedávno to byla vyloučená lokalita s desítkami nepřizpůsobivých rodin. Po jejich odchodu se z prázdných domů ve Wolkerově ulici stalo rejdiště bezdomovců, kteří spálili téměř všechno dřevo v domech včetně podlah, okenních rámů a střešních krovů. Pak ale vybydlené ruiny změnily majitele a kdysi výstavní činžovní domy se začínají nadechovat k novému životu.

„Aktuálně děláme práce, které už jsou i vidět. Na jednom z domů je připravený nový dřevěný krov a vyzdívají se stěny obvodových zdí, abychom zde mohli udělat obytné podkroví,“ uvedla Michaela Březovská, jednatelka firmy Leko Real z Příbrami, která komplex pěti domů ve Wolkerově ulici koupila.

Dosud se pracovalo uvnitř domů. Nejprve bylo třeba vše vyklidit, doplnit chybějící dřevěné konstrukce a vyměnit ty, které v průběhu let voda a navátý sníh poškodily.

„Byly to práce, které nejsou zvenčí vidět, ale jsou časově hodně náročné,“ vysvětlila Březovská.

Potvrdila, že plány firmy na využití domů se nezměnily. „Nebude tady žádná ubytovna, ale regulérní malometrážní byty. Chceme je pronajímat na základě smlouvy a budeme také požadovat tři měsíční nájmy jako kauci,“ ujistila jednatelka.

První nájemníci by mohli přijít za rok

Garsoniér a bytů zde vznikne přibližně stovka. Rozlohu by měly mít od 25 do 40 metrů čtverečních. V podkroví vzniknou o trošku větší mezonetové byty. Domy, kterým nebude chybět zateplená fasáda, budou podle předpokladů připravené k nastěhování na podzim příštího roku.

V té době by měl být uklizený i prostor za domy, kde několik let rostla černá skládka. „Ty dvory byly v hrozném stavu. Něco už jsme odvozili, část tam ještě zůstává, postupně to budeme likvidovat,“ konstatovala Březovská.

Podle jejích slov se firmě už teď hlásí zájemci o pronájem bytu. „Lidí, kteří se ozývají, je poměrně dost. Myslím si, že byty budou pronajaty velmi rychle. Ukazuje se, že náš záměr byla trefa do černého,“ doplnila.

Firmu Leko Real přivedl do Chebu hlad po bytech. Jak potvrdila jednatelka Březovská, právě rostoucí poptávka po nájemním bydlení, rozvoj průmyslové zóny a blízkost pracovního trhu v Německu jsou důvody, proč společnost začíná podnikat v Chebu.

„Máme už zkušenosti z Příbrami. Tam pronajímáme dům s padesáti bytovými jednotkami,“ upřesnila jednatelka Březovská.

Zloději vyřezali i kovové zárubně a trubky

Radnice práce ve Wolkerově ulici vítá. „Z tváře města zmizí zdevastované místo, které bylo pro Cheb ostudou. Možná nabídka malometrážních bytů uspokojí vysokou poptávku, která nyní po tomto typu bydlení ve městě je,“ řekl horký kandidát na starostu Antonín Jalovec.

Jeho slova potvrzuje i Božena Lakomá ze společnosti Reala Lakomá. „Chybí nejen malé, ale i byty běžné velikosti pro mladé rodiny s dětmi. Tady vidím díru na trhu. Tímto směrem by se měla ubírat i snaha města, jinak mladí nepřestanou z Chebu utíkat,“ doplnila Lakomá.

Domy ve Wolkerově ulici původně sloužily pro zaměstnance podniku Eska, který vyráběl známá jízdní kola, mimo jiné například oblíbené „skládačky“. Poté, co podnik ukončil výrobu a část lidí odsud odešla, začaly se do Wolkerovy ulice stěhovat nepřizpůsobivé rodiny. Oblast postupně získala nálepku romského ghetta. Lidé se kolem báli chodit, za zchátralými domy se vršily tuny odpadu.

Když se odsud odstěhovali poslední nájemníci, staly se domy rejdištěm bezdomovců a sběračů kovů. Ti z domů, které až donedávna patřily chebskému podnikateli Miroslavu Matuškovi, odnesli vše, co mělo nějakou cenu. Vyřezali dokonce i kovové zárubně a trubky, vytrhali elektrické vedení, vylámali dřevěné podlahy a okna.

V domech často hořelo. Z fasády začaly odpadávat římsy a zdobné prvky. Radnice proto nechala z bezpečnostních důvodů část ulice uzavřít. Záchrana přišla za minutu dvanáct. Jak ukázal posudek statika, chátrání postupovalo velice rychle a brzy by bylo nutné domy zbourat.