Stále více lidí v Karlovarském kraji se ocitá v dluhové pasti

Hůře jsou na tom už jenom v sousedním Ústeckém kraji, kde je podíl obyvatel v exekuci 18,1 procenta.

Podle výzkumu se v Karlovarském kraji s exekucí potýká více než 44 tisíc lidí. Jejich průměrný dluh přitom překročil částku 219 tisíc korun. Celkový počet exekucí pak činí 211 655, z čehož vyplývá, že většina dlužníků má na svých bedrech více než jednu exekuci.

Právě vícečetnost exekucí je podle Radka Hábla, autora projektu Mapy exekucí v České republice, skutečným problémem pro stát. „Jen meziroční nárůst počtu osob s deseti a více exekucemi je 3,9 procenta. To je dalších šest tisíc lidí v neřešitelné životní situaci jen za loňský rok,“ dokumentoval na statistických číslech Hábl.

O vícečetných exekucích ví hodně starostka Rotavy Iva Kalátová. V obci s přibližně dvěma a půl tisíci obyvatel se v dluhové pasti ocitlo 883 lidí, což je 34,11 procenta populace v Rotavě. Všichni tito lidé čelí 4 696 exekucím.

„To, jestli jsou lidé v exekuci, je jen jejich soukromá věc. Obec nemá absolutně žádné možnosti, jak proti tomu bojovat,“ konstatovala starostka.

Exekuce v Karlovarském kraji v roce 2017 Podíl osob v exekuci: 17,45 %

Meziroční změna: +10.3 %

Počet osob v exekuci: 44 215

Celkový počet exekucí: 211 655

Průměrný počet exekucí: 4,8

Průměrná jistina: 219 618 Kč Detaily osob v exekuci: Děti a mladiství: 1%

Lidé ve věku 18 až 29 let: 13%

Senioři (65+ let): 7%

1 exekuce: 35%

2 exekuce: 11%

3 až 9 exekucí: 39%

10 až 29 exekucí: 14%

30 a více exekucí: 0%

To ovšem neznamená, že by radnici tato problematika nezajímala. Už jenom proto, že administrativně dávají exekuce zabrat hlavně mzdové účetní.

„V průměru máme od úřadu práce 25 lidí na veřejně prospěšné práce. A je spíš světlou výjimkou, když někdo z nich v exekuci není,“ konstatovala Kalátová.

Zpracování jejich mezd není z účetního hlediska až tak složité. Problémy ovšem nastávají v okamžiku, kdy se musí mzdová účetní vypořádat s jednou až pěti exekucemi, které za takovým člověkem jdou.

„I když se osvědčí a dostane třeba nějaké odměny, stejně je spolkne exekuce. Na druhou stranu to znamená, že takoví lidé budou mít své závazky dříve splacené,“ vysvětlila Iva Kalátová.

Průměrný věk českého dlužníka je podle Mapy exekucí 44 let. Rok od roku ale přibývá seniorů. Jenom v Karlovarském kraji je z celkového počtu dlužníků sedm procent starších 65 let. Nejvíce dlužníků (39 procent) pak splácí tři až devět exekucí.

V celé České republice je odhadem až dva miliony lidí a jejich rodinných příslušníků paralyzovaných exekucemi. „Není to zrovna to, co by Česká republika potřebovala,“ komentoval výsledky průzkumu Tanweer Ali, ekonom z University of New York in Prague s tím, že tento systém není příznivý ani pro vznik nových startupů a rozvoj podnikání.

Mapa exekucí je webová aplikace, která kombinuje statistická data o exekucích s geografickými údaji. Autoři projektu se letos ucházejí o mezinárodní cenu sociálních inovací SaozialMarie.